Cildiniz için doğru beslenin

Güzelliğe giden yolun sağlıklı beslenmekten geçtiğini belirten uzmanlara göre, derideki yağ üretiminde, akne oluşumuna yol açan hormon bozukluklarında çinko önemli rol oynuyor. Çinko eksikliğini gidermek için de kabak çekirdeği, zencefil, yulaf, yumurta ve badem tüketilmesi öneriliyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ferin Batman, doğru beslenme alışkanlığıyla cilt yaşlanmasının geciktirilebileceğini söyledi. Bir kişinin sağlıklı olup olmadığının en basit şekliyle cildine, derisine bakarak anlaşılabileceğini belirten Batman, pek çok kişinin cildindeki sorunları, losyonlar, tonikler ve kremler gibi yüzeysel kozmetiklerle çözmeye çalıştığını, ancak bunların göstereceği etkilerin hafif ve geçici olduğunu bildirdi.

Sorunun köküne inmeden, beslenme alışkanlığının düzeltmeden, toksin alımını durdurmadan sorunun çözülemeyeceğini vurgulayan Batman, "Cildimizin yenilenmesi ve yaşlanmanın geciktirilmesi, bağışıklık sisteminin dengesine bağlıdır. Doğru besinler seçildiğinde, bağışıklık sistemi korunur ve cildin yaşlanması ertelenir" dedi. Batman, son yapılan araştırmaların özellikle bazı vitamin, mineral ve antioksidanlardan yeterli ve dengeli alındığında cildin daha genç ve sağlıklı olacağını gösterdiğini belirterek, cildi içerden dışarıya beslemenin önemli olduğunu söyledi.

Kahvaltı yapmadan güne başlamayın! Cilt güzelliği için en önemli faktörlerden birinin kahvaltı alışkanlığı olduğunu vurgulayan Batman, "Güçlü bir kahvaltı, sağlık ve güzellik için en önemli öğün. Kahvaltıdan enerji veren bal, kahvaltı gevrekleri, meyveler, su, meyve suyu ve süt eksik edilmemeli. Bu besinler cildi, maruz kaldığı olumsuz dış etkenlere karşı güçlendirmenin yanı sıra nemlendirip besliyor" dedi. Batman, "sabahları aç karnına içilen suyun, cildi içerden besleyerek nemlendirdiğine, bol sıvı almak, cildin kurumasını önlediği için gün içinde de su içmeye devam edilmesi gerektiğine" dikkati çekerek, deri hücrelerinin genç kalması ve elastikiyetlerini koruması için, rafine olmuş şeker, şuruplu tatlılar, beyaz ekmek ve hamur işi tüketiminden kaçınılması, tuzun mümkün olduğu kadar azaltılması gerektiğini söyledi.

Yapılan araştırmalar sonucunda akne şikayeti olanlarda çinko eksikliğine rastlandığını belirten Batman, "Çinko, sağlıklı cildin en önemli bileşenlerinden biridir. Çinko bilindiği gibi bağışıklık sistemi üzerinde etkilidir. Derideki yağ üretiminde, akne ye neden olan hormon bozukluklarında da çinko çok önemli rol oynar" dedi. Batman, kabak çekirdeği, zencefil, yulaf, yumurta ve badem de bol miktarda çinko bulunduğunu kaydetti.