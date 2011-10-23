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ÇİFTE HAYIR

Avrupa Birliğinin Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton’un, ileri sürülen Türk tehditlerinin AB Dış

ÇİFTE HAYIR

Avrupa Birliğinin Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton’un, ileri sürülen Türk tehditlerinin AB Dış

23 Ekim 2011 Pazar 12:28
ÇİFTE HAYIR
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Avrupa Birliğinin Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton’un, ileri sürülen Türk tehditlerinin AB Dış İlişkiler Konseyi çerçevesinde görüşülmesi talebinde bulunan Rum kesimine “çifte hayır dediği” ifade edildi.

Rum gazetelerinden Fileleftheros, “Catherine Ashton’dan Türk Tehditleriyle İlgili Olarak Lefkoşa’ya Çifte Hayır... Ashton Kıbrıs’ın Konunun Dış İlişkiler Konseyinde Görüşülmesi Talebini Reddetti” başlıklarıyla verdiği haberinde, Ashton’un, Rum Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli’nin yazılı olarak sunduğu talebi yerine getirmediğini yazdı.

Markulli’nin, yazılı olarak, ileri sürdüğü “Kıbrıs Cumhuriyeti karşısındaki Türk tehditlerinin” Dış İlişkiler Konseyinin gündemine alınması talebinde bulunduğunu aktaran gazete, Ashton’un Güney Lefkoşa’nın talebinden kaçındığını ve bunun sonucu olarak da ileri sürülen Türk tehditlerinin geçtiğimiz Eylül ayında Brüksel’de, Ekim ayında ise Lüksemburg’da gerçekleştirilen Dış İlişkiler Konseyi toplantıları gündemine girmediğini kaydetti.

Gazete devamla, Ashton’un basın sözcüsü Michael Mann’ın gazeteye açıklamada bulunduğunu ve Güney Kıbrıs tarafından konuyla ilgili olarak Ashton’a iki mektup yollandığını ayrıca ileri sürülen Türk tehditlerinin Dış İlişkiler Konseyinde ele alınmadığını doğruladığını ekledi.

Gazete, Mann’ın; Ashton’un Rum tarafının talebini yerine getirmesine mani olan sebeplere değinmekten ise kaçındığını belirtti.

Avrupa Konseyi ve Komisyonunda, “Türkiye’nin katılım sürecinin, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler veya herhangi sözlü tehditlerden bağımsız olarak; ne pahasına olursa olsun canlandırılması ve kurtarılması gerektiği şeklinde bir anlayış hüküm sürmekte olduğunu” ifade eden gazete, bu görüşün gerek Ashton, gerek Genişlemeden Sorumlu üye Stefan Fule tarafından benimsenmekte olduğunu belirtti.

Bu siyasi yaklaşımın, Ashton’un; ileri sürülen Türk tehditlerinin Dış İlişkiler Konseyinde görüşülmesini kabul etmemesine yol açtığını yazan gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, Türkiye’nin kurtarılmasına yönelik siyasi yaklaşımın neticesinde, Ashton’un Rum hükümetine; eğer isterse konunun AB Genel İşler Konseyinde görüşülmesini talep etmesini bildirdiğini belirtti.

Gazete, bu hareketin, bir yandan konunun değerini azalttığını; diğer yandan da “topu başka yere fırlattığı” yorumunda bulundu.

Gazete, “İlk Hedef Türkiye’nin Suçlarından Arındırılması” ara başlığıyla devam ettiği haberinde, elde ettiği bilgilere dayanarak, “Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki suçlarından arındırılmasının; Türkiye’nin AB katılım sürecinin kurtarılmasına ilişkin politikanın temel taşı olarak ortaya çıkmakta olduğunu” öne sürdü.

Gazete, “AB merkezi çevrelerinin, Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki suçlarından arındırılması politikasının, yavaş ama adım adım; Erdoğan hükümetinin Avrupa perspektifinde karşı karşıya kaldığı büyük problemin zayıflamasına yol açmakta olduğunu düşündüklerini” ekledi.

Haberde, Avrupa Komisyonu’nun, 27 AB üye ülkesinin hiçbir itirazda bulunmadan imza koydukları Türkiye ilerleme raporuyla birlikte; “Türkiye’nin önüne suçsuzluk halısı serdiği” yorumunda da bulundu.

Son Güncelleme: 23.10.2011 12:28
Anahtar Kelimeler:
Rum YönetimiCatherine AshtonAb Dış Ilişkiler Konseyi
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