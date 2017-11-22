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22 Kasım 2017 Çarşamba 16:17

Çiftçiler Çobanlara Saldırdı! 30 Ölü

Çiftçiler Çobanlara Saldırdı! 30 Ölü
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Nijerya'da çiftçiler çobanlara saldırdı! 30 ölü
Nijerya'nın doğusundaki Adamawa eyaletinde çiftçilerin Fulani sığır çobanlarına düzenlediği saldırıda 30 kadın ve çocuk öldürüldü.



Çiftçilerin Fulani sığır çobanlarına düzenlediği saldırıda 30 kadın ve çocuk öldürüldü.

Ülkenin doğusunda bulunan eyaletin polis sözcüsü Osman Ebubekir, eyaletin Numan köyü civarında Fulani sığır çobanlarına düzenlenen saldırıda 30 kadın ve çocuğun öldürüldüğünü açıkladı.

Saldırının bölgede yaşayan Bachama çiftçileri tarafından yapıldığı iddia edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Miyetti Allah Büyükbaş Hayvancılık Derneği (MACBAN) tarafından yapılan açıklamada, saldırının bölgedeki çiftçiler tarafından düzenlendiğinin altı çizildi.

Otlak sorunu nedeniyle Nijerya'nın Orta Kuşak bölgesinde, çiftçilerle sığır çobanları arasında sıklıkla çıkan çatışmalarda çok sayıda kişi hayatını kaybediyor.


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