CIA'e İşkence Taktiklerini Bakın Kim Vermiş

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın uyguladığı işkence yöntemlerinin fikrini ABD'li iki psikoloğun verdiği ortaya çıktı.



ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı’nın (CIA) New York’ta İkiz Kuleler’e yapılan 11 Eylül 2001 saldırıları sonrası, El Kaide örgütü üyesi olduğu öne sürülen kişileri sorgulama sırasında, düzenli ve bilinçli olarak işkence uyguladığına ilişkin Senato İstihbarat Komitesi’nin hazırladığı raporun ayrıntıları belli olmaya başladı.



Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, gözaltına alınan kişilere CIA tarafından uygulanan işkence yöntemlerinin akıl hocalarının Amerikalı iki psikolog olduğu ortaya çıktı.



Beş yıllık bir çalışma sonucu hazırlanan ve CIA görevlilerinin, ABD Başkanı’ndan başlayarak, gazetecilere, kamuoyuna doğruyu söylememeleri konusunda, ABD Hava Kuvvetleri’nde 30 yıl hizmet veren, raporda adı Grayson Swigert olarak geçen psikolog James Mitchell ile Hammond Dunbar olarak geçen psikolog John Jessen’den taktik aldıkları belirtildi.



Psikologlar Mitchell ile Jessen’in, yalnızca algı yanıltması konusunda değil, işkence yöntemleri konusunda da CIA’ya akıl hocalığı yaptıkları, önerilen yöntemler arasında gözaltına alınan kişilerin çırılçıplak soyularak başlarına siyah çuvallar geçirilmesi, makattan bedenlerine su doldurulması, tamamen karanlık odalarda zincirleme, uyumalarına izin verilmeme, koridorlarda çıplak halde sürüklenme ve dövülme olduğu vurgulandı.



ABD medyasında çıkan haberlerde, psikologlar Mitchell ile Jessen’in ortak olduğu psikolojik danışmanlık firmasının, CIA ile 180 milyon dolarlık anlaşma yaptığı, ancak firmaya yapılan 81 milyon dolarlık ödemeden sonra, 2009 yılında anlaşmanın sona erdiği belirtildi.