"cıa Direktörü, Kaşıkçı Olayının Ses Kayıtlarını Dinledi" İddiası



ABD\'NİN WASHİNGTON POST GAZETESİ, İSİMLERİNİ BELİRTMEDİĞİ YETKİLİLERİ REFERANS VEREREK, CIA DİREKTÖRÜ GİNA HASPEL\'İN SUUDİ GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI\'NIN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN SES KAYITLARINI DİNLEDİĞİ İDDİASINI YAZDI



Washington, 25 Ekim 18 : Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında temaslarda bulunmak üzere Türkiye\'ye giden ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel\'in, Kaşıkçı\'nın öldürülmesine ilişkin ses kayıtlarını dinlediği iddia edildi.

ABD\'nin Washington Post gazetesi, "Haspel\'in toplantıları hakkında bilgi sahibi olan kişileri" kaynak göstererek Kaşıkçı\'nın öldürülmesiyle ilgili bir haber yayımladı.

Haberde, isimleri açıklanmayan bu yetkililer referans verilerek, Haspel\'in Türkiye ziyaretinde ses kayıtlarını dinlediği öne sürüldü.

Kaynakların, ses kayıtları hakkında "inandırıcıydı" ifadesini kullandığı belirtilen haberde, ABD\'nin Suudi Arabistan\'a daha fazla baskı uygulayabileceği ifade edildi.

CIA Direktörü Gina Haspel, ABD Başkanı Donald Trump\'ın isteği üzerine salı günü Türkiye\'ye gitmişti.

KAŞIKÇI OLAYI

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim\'de İstanbul Başkonsolosluğu\'na girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı\'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA\'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı\'nın İstanbul Başkonsolosluğu\'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı\'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.

(AA/AK/ÖK)

