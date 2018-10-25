banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92387
ALTIN
225.587
DOLAR
5.6879
STERLİN
7.3433
EURO
6.4907
“Barbaros ve türk savaş gemileri Kıbrıs MEB’i sınırlarında”
“Barbaros ve türk savaş gemileri...
En çok yağışı Gaziveren aldı
EN ÇOK YAĞIŞI GAZİVEREN ALDI
Akıncı-Erhürman görüşmesi başladı
AKINCI-ERHÜRMAN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI
KTOEÖS’ten eylem ve grev
KTOEÖS’TEN EYLEM VE GREV
banner282

"cıa Direktörü, Kaşıkçı Olayının Ses Kayıtlarını Dinledi" İddiası

ABD\'NİN WASHİNGTON POST GAZETESİ, İSİMLERİNİ BELİRTMEDİĞİ YETKİLİLERİ REFERANS VEREREK, CIA DİREKTÖRÜ GİNA HASPEL\'İN SUUDİ GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI\'NIN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN SES KAYITLARINI DİNLEDİĞİ İDDİASINI YAZDIWashington, 25 Ekim 18 : Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında temaslarda bulunmak üzere Türkiye\'ye giden ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel\'in, Kaşıkçı\'nın öldürülmesine ilişkin ses kayıtlarını dinlediği iddia edildi.ABD\'nin...

"cıa Direktörü, Kaşıkçı Olayının Ses Kayıtlarını Dinledi" İddiası

ABD\'NİN WASHİNGTON POST GAZETESİ, İSİMLERİNİ BELİRTMEDİĞİ YETKİLİLERİ REFERANS VEREREK, CIA DİREKTÖRÜ GİNA HASPEL\'İN SUUDİ GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI\'NIN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN SES KAYITLARINI DİNLEDİĞİ İDDİASINI YAZDIWashington, 25 Ekim 18 : Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında temaslarda bulunmak üzere Türkiye\'ye giden ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel\'in, Kaşıkçı\'nın öldürülmesine ilişkin ses kayıtlarını dinlediği iddia edildi.ABD\'nin...

25 Ekim 2018 Perşembe 07:13

ABD\'NİN WASHİNGTON POST GAZETESİ, İSİMLERİNİ BELİRTMEDİĞİ YETKİLİLERİ REFERANS VEREREK, CIA DİREKTÖRÜ GİNA HASPEL\'İN SUUDİ GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI\'NIN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN SES KAYITLARINI DİNLEDİĞİ İDDİASINI YAZDI

Washington, 25 Ekim 18 : Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında temaslarda bulunmak üzere Türkiye\'ye giden ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel\'in, Kaşıkçı\'nın öldürülmesine ilişkin ses kayıtlarını dinlediği iddia edildi.
ABD\'nin Washington Post gazetesi, "Haspel\'in toplantıları hakkında bilgi sahibi olan kişileri" kaynak göstererek Kaşıkçı\'nın öldürülmesiyle ilgili bir haber yayımladı.
Haberde, isimleri açıklanmayan bu yetkililer referans verilerek, Haspel\'in Türkiye ziyaretinde ses kayıtlarını dinlediği öne sürüldü.
Kaynakların, ses kayıtları hakkında "inandırıcıydı" ifadesini kullandığı belirtilen haberde, ABD\'nin Suudi Arabistan\'a daha fazla baskı uygulayabileceği ifade edildi.
CIA Direktörü Gina Haspel, ABD Başkanı Donald Trump\'ın isteği üzerine salı günü Türkiye\'ye gitmişti.
KAŞIKÇI OLAYI
Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim\'de İstanbul Başkonsolosluğu\'na girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı\'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA\'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı\'nın İstanbul Başkonsolosluğu\'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı\'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.
(AA/AK/ÖK)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump'tan Patlayıcı Madde İçeren Paketler Gönderenleri Yakalama Sözü
Trump'tan Patlayıcı Madde İçeren Paketler Gönderenleri Yakalama Sözü
Abd Öncülüğündeki Koalisyon Deyrizor'da Yine Cami Vurdu: 7 Ölü
Abd Öncülüğündeki Koalisyon Deyrizor'da Yine Cami Vurdu: 7 Ölü
Rusya'dan Avrupa'ya “füze“ mesajı
Rusya'dan Avrupa'ya “füze“ mesajı
Macron ve Kral Selman telefonda görüştü
Macron ve Kral Selman telefonda görüştü
Libya Da Tavergalı İç Göçmenler Bm'den Destek İstedi
Libya Da Tavergalı İç Göçmenler Bm'den Destek İstedi
Köln'de 5 Katlı Apartmanda Yangın: 2 Ölü
Köln'de 5 Katlı Apartmanda Yangın: 2 Ölü
İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı
İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı
Nato’dan Gövde Gösterisi
Nato’dan Gövde Gösterisi
Venezuela'da Aşırı Yağışlar 11 Can Aldı
Venezuela'da Aşırı Yağışlar 11 Can Aldı
Irak'ın Yeni Başbakanı Abdulmehdi Yemin Etti
Irak'ın Yeni Başbakanı Abdulmehdi Yemin Etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim