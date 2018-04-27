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"CIA Direktörlüğüne “işkenceci“ Haspel Vekalet Edecek"

Washington, 27 Nisan 18 : Mike Pompeo'nun ABD Senatosundan onay alarak Dışişleri Bakanlığı görevine resmen başlaması üzerine ayrıldığı Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörlüğüne vekaleten Gina Haspel getirildi.

"CIA Direktörlüğüne “işkenceci“ Haspel Vekalet Edecek"

Washington, 27 Nisan 18 : Mike Pompeo'nun ABD Senatosundan onay alarak Dışişleri Bakanlığı görevine resmen başlaması üzerine ayrıldığı Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörlüğüne vekaleten Gina Haspel getirildi.

27 Nisan 2018 Cuma 08:06
"CIA Direktörlüğüne “işkenceci“ Haspel Vekalet Edecek"

Mike Pompeo'nun ABD Senatosundan onay alarak Dışişleri Bakanlığı görevine resmen başlaması üzerine ayrıldığı Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörlüğüne vekaleten Gina Haspel getirildi.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından CIA Direktörlüğüne aday gösterilen Haspel, yaptığı yazılı açıklamada, bir önceki CIA Direktörü Pompeo'yu bakanlık görevine başlamasından dolayı tebrik etti.

Haspel, Trump'ın kabinesiyle çalışmayı dört gözle beklediğini belirtti.

Kritik bir dönemde CIA'in başına geldiğini vurgulayan Haspel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir geçiş sürecinden geçerken CIA çalışanlarına hayati görevimize odaklanmalarını ve her zaman yaptığımız gibi Amerikan halkını, dünyadaki müttefiklerimizi güvenli ve güçlü kılmak üzere politika yapıcılarının ihtiyacı olan istihbaratı sağlamak için var güçleriyle çalışmalarını söyledim. Amerikan halkı ve müttefiklerimiz ancak CIA'in uyanıklığına, mükemmelliğine ve kararlılığına güvenebilirler."

 SENATODA ONAY SÜRECİ ZORLU OLACAK

CIA'de 33 senelik deneyimine rağmen 2001 yılındaki 11 Eylül saldırılarından sonra teşkilatın yurt dışı hapishanelerinde yapılan işkencelere adı karışan Haspel'in, senatodan onaylanma sürecinin oldukça zor geçeceği belirtiliyor.

Haspel'in Trump tarafından CIA Direktörlüğüne aday gösterilmesi, teşkilatın ilk yurt dışı hapishanesini kurduğu Tayland'da birçok şüpheliye işkence edilmesinde rol oynadığı gerekçesiyle Washington'da tartışma konusu olmuştu.

Kaliforniya eyaleti Senatörü Demokrat Dianne Feinstein, Oregon eyaleti Senatörleri Demokrat Ron Wyden ve Martin Heinrich, CIA'in Haspel konusunda daha fazla bilgiyi kamu ile paylaşmasını talep etmişti.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, teşkilatın dün adaylık sürecinde incelemesi için Gina Haspel ile ilgili bazı gizli bilgileri senatörlerle paylaşmayı kabul ettiği ileri sürüldü.

Donald Trump, eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden aldığını ve yerine Mike Pompeo'yu atadığını Twitter hesabı üzerinden duyurmuştu. Aynı paylaşımında Trump, Pompeo'dan boşalacak CIA Direktörlüğü görevine Haspel'i aday gösterdiğini ifade etmişti.

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Son Güncelleme: 27.04.2018 11:47
Anahtar Kelimeler:
CIAGina HaspelGetirildi
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