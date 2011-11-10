CHP 'PKK'ya yardım' gensorusunu geri çekti

CHP, Başbakan hakkında ''CHP'li belediyelerin, Alman vakıflarından kredi alarak terör örgütü PKK'ya yardım ettiği...'' iddiası için verdiği gensoruyu geri çekti.

CHP, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında verdiği gensoru önergesini geri çekti. CHP Grubundan, TBMM Kanun ve Kararlar Daire Başkanlığına gönderilen yazıda, Başbakan Erdoğan hakkında verilen gensoru önergesinin geri çekildiği bildirildi.

CHP, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında, ''CHP'li belediyelerin, Alman vakıflarından kredi alarak terör örgütü PKK'ya yardım ettiği...'' yönündeki açıklamaları gerekçesiyle gensoru açılmasını istemişti.