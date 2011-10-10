CHP Genel Merkezi'nde Sürpriz görüşme.

CHP Lideri’nin isteği ile başbaşa yapıldığı öğrenilen görüşme bir saat sürdü. CHP kaynakları. Çapan’ın görüşmede “Partimin ve Genel Başkanımın emrindeyim” mesajı verdiğini vurguladılar.

Kılıçdaroğlu’nun Çapan ile görüşmesi, CHP’deki

“çatışmalar bitecek. Enerjiler birleştirilecek” yaklaşımı çerçevesinde gerçekleştirildi.

Esenyurt eski Belediye Başkanı Gürbüz Çapan eski CHP Lideri Deniz Baykal dönemine CHP’den ihraç edilmişti. Çapan, CHP’de lider değişiminin ardından partiye geri dönmek istemiş, ancak üyelik

başvurusu geçen Mart ayında yapılan PM toplantısında reddedilmişti.





