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CHP 'den rüşvet ihracı.

Günaydın, yaptığı yazılı açıklamada rüşvet iddiası ile ihraç süreci hakkında bilgi verdi.

CHP 'den rüşvet ihracı.

Günaydın, yaptığı yazılı açıklamada rüşvet iddiası ile ihraç süreci hakkında bilgi verdi.

12 Ekim 2011 Çarşamba 14:49
CHP 'den rüşvet ihracı.
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Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, rüşvet aldığı iddia edilen Eyüp İlçe Belediye Meclis Üyesi Hüsnü Bilgin hakkındaki iddianın incelendiğini ve CHP'den ihraç

edildiğini açıkladı. 

Günaydın, yaptığı yazılı açıklamada rüşvet iddiası ile ihraç süreci hakkında bilgi verdi. Kemerburgaz'da faaliyet gösteren bir içme suyu dolum tesisi sahibinin, işletmesini genişletmek için plan tadilatı

talebinde bulunduğu; Eyüp İlçe Belediye Meclis Üyesi Hüsnü Bilgin'in de önce bu talebe itiraz ettiği ve daha sonra haksız kazanç karşılığında itirazını geri çektiğinin iddia edildiğini söyleyen Günaydın,

İşletme sahibinin 11 Temmuz 2011 tarihinde bu iddiasıyla ilgili olarak Eyüp İlçe Başkanlığımıza yazılı başvuruda bulunması üzerine İlçe Başkanımız ve İlçe Yönetimimiz harekete geçmiş, tarafları

dinlemiş, konuyu araştırmış ve 16 Temmuz 2011 tarihinde Eyüp İlçe Belediye Meclis Üyesi Hüsnü Bilgin'i kesin ihraç talebiyle İstanbul İl Disiplin Kurulu'na sevk etmiş, eşzamanlı olarak, Bilgin hakkında

Eyüp Cumhuriyet Savcılığı'na da suç duyurusunda bulunmuştur. CHP İstanbul İl Disiplin Kurulu da dosya kapsamında gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmış, iddianın haklılığını göz önünde

bulundurarak 30 Eylül 2011 günü 68 numaralı kararıyla Hüsnü Bilgin'i kesin olarak CHP'den ihraç etmiştir." dedi. 

Son Güncelleme: 12.10.2011 14:49
Anahtar Kelimeler:
CHPRüşvetIhrac
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