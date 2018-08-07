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Chicago'da kanlı hafta sonu: 66 kişi vuruldu, 12 kişi öldü

ABD'nin suç başkenti olarak anılan Chicago'da geçtiğimiz hafta sonu 66 kişinin vurulduğu, 12 kişinin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Chicago'da kanlı hafta sonu: 66 kişi vuruldu, 12 kişi öldü

ABD'nin suç başkenti olarak anılan Chicago'da geçtiğimiz hafta sonu 66 kişinin vurulduğu, 12 kişinin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

07 Ağustos 2018 Salı 14:29
Chicago'da kanlı hafta sonu: 66 kişi vuruldu, 12 kişi öldü

Chicago'da kanlı hafta sonu: 66 kişi vuruldu, 12 kişi öldü

ABD'nin suç başkenti olarak anılan Chicago'da geçtiğimiz hafta sonu 66 kişinin vurulduğu, 12 kişinin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Chicago polisi tarafından sunulan raporlar, ABD'de yükselişe geçen bireysel silahlanmanın yarattığı kaosu bir kez daha ortaya koydu. Şehirde cuma 18.00 ve pazar 24.00 saatleri arasında 66 kişi vuruldu. Aralarında 11 ve 13 yaşlarında iki çocuğun da bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti.

46 kişi tutuklandı

Chicago Polis Şefi Eddie T. Johnson, "Kabullenilmez şekilde şiddet dolu bir hafta sonu geçirdiğimiz bir sır değil. Silah suçluları hesap verecek. Toplum ile daha fazla iş birliğine ihtiyacımız var. Hafta sonu boyunca 46 kişi silahlı saldırı nedeniyle tutuklandı. 60 silah ele geçirildi" dedi.


Chicago'da sene başından bu yana 314 kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti, bin 769 kişi de yaralandı. Şehirde geçtiğimiz yıl 2 bin 785 silahlı saldırıda 674 kişi hayatını kaybetmiş, 3 bin 567 kişi de yaralanmıştı.

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