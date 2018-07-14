Chelsea Jorginho transferini bitirdi!

Teknik direktörlüğe bugün Maurizio Sarri'yi getirdiğini açıklayan Chelsea, İtalyan teknik adamın Napoli'den öğrencisi Jorginho'yu da kadrosuna kattı.

Antonio Conte'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna bugün Maurizio Sarri'yi getirdiğini açıklayan Chelsea, transferde bombayı patlattı.



İngiliz devi, uzun süredir peşinden koştuğu Jorginho'yu kadrosuna kattığını bugün resmi internet sitesi aracılığıyla duyurdu.



Sarri'nin Napoli'den öğrencisi olan 26 yaşındaki ön liberoyla 5 yıllığına anlaşan Chelsea, İtalyan kulübüne 57 milyon euro'su peşin, 8 milyon euro'su da bonus olmak üzere toplam 65 milyon euroödeyecek.



Jorginho'nun yeni takımında 5 numaralı formayı giyeceği açıklanırken yıldız futbolcu, imza töreninde Sarri ile birlikte poz verdi.