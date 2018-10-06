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Cezayir'de “Meclis Başkanı Krizi“

Cezayir'de “Meclis Başkanı Krizi“

06 Ekim 2018 Cumartesi 06:41
Cezayir'de “Meclis Başkanı Krizi“

CEZAYİR'DE ASKERİ VE GÜVENLİK KURUMLARINDA BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR DEĞİŞİM DALGASININ ARDINDAN PARLAMENTODAKİ MİLLETVEKİLLERİNİN ÇOĞUNLUĞUNUN İSTİFASINI İSTEDİĞİ MECLİS BAŞKANI SAİD BUHACCE'NİN NE YAPACAĞI ÜLKEDE MERAK KONUSU

Cezayir'de askeri ve güvenlik kurumlarında benzeri görülmemiş bir değişim dalgasının ardından parlamentodaki milletvekillerinin çoğunluğunun istifasını istediği Meclis Başkanı Said Buhacce'nin ne yapacağı ülkede merak konusu. 

Mecliste iki haftadır, "kötü yönetimi" nedeniyle Meclis Başkanının istifasını talep eden milletvekilleri ile ülkede Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika ve Cezayir meclisinin alt kanadı Halk Meclisi Başkanı Abdulkadir bin Salih'ten sonra üçüncü adam olarak görülen Buhacce arasında bir iç kriz yaşanıyor.

Meclisin feshi çağrısında bulunan Cezayir Kerame Partisi Başkanı Muhammed bin Hammu'nun da aralarında bulunduğu bir grup siyasinin anlaşmazlıkları çözmek için diyalog çabası içerisinde olmadıkları bu atmosferde kriz daha da tırmanış gösteriyor.

Söz konusu krizi, bazı uzmanlar gayet doğal olarak görürken, bazıları cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi bir anlaşmazlık göstergesi olarak değerlendiriyor.

Parlamentodaki 462 milletvekilinden 320'sinin istifasını istediği Buhacce ise söz konusu durumu "yasa dışı" olarak nitelendirdi.

Buhacce, önceki gün Cezayir'de Fransızca yayınlanan "el-Vatan" gazetesine verdiği röportajda da parlamentodaki krizin, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle alakası olup olmadığı sorusuna, "Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle alakası olduğunu sanmıyorum. Aksine bunun arkasında kim varsa onların şahsi çıkarlarıyla alakalı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Eski Meclis Başkanı ve Ulusal Kurtuluş Cephesi liderlerinden Abdülaziz Ziyari de çarşamba günü yaptığı açıklamada bunun arkasında Ulusal Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri Cemal Velid Abbas'ın bulunduğunu ileri sürdü. Ziyari, Abbas'ı Meclis Başkanı'na karşı vekilleri kışkırtmak ve anayasa kurumunun çalışmasına müdahale etmekle suçladı. 

MUHALEFET  ANLAŞMAZLIKLA İLGİLENMİYOR

Parlamentodaki muhalefet blokları; iktidar partileri ile Meclis Başkanı Buhacce arasında anlaşmazlığın kendilerini ilgilendirmediğini ancak milletvekillerinin attığı bu adımın “yasa dışı” olduğunu belirtiyor. Muhalefet,  göreve gelmesinden bir yıl sonra Buhacce’nin istifasının istenmesinin ardında yatan sebeplere ilişkin şüphelerini dile getiriyor.

Muhalefet söz konusu krizin arkasında yatan sebeplerin parlamentoyu aştığını, 2019’da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle bunun iktidar koridorlarındaki iç anlaşmazlıkla alakalı olduğunu ileri sürüyor.

Kültür ve Demokrasi için Birlik Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada ise meclis krizinin yönetim piramidinin zirvesine uzandığını, Buhacce’nin artık ülkede karar alıcı olarak kabul görmediğini aktardı.

Haziran ayından bu yana devam eden ordudaki komutanlara kadar varan değişikliklerin ardından Meclis Başkanı’nın değişmesi için harekete geçildiğine işaret edilen açıklamada, bu durum “yeterliliğe göre görev rotasyonu” olarak nitelendirildi.

“YAŞANANLAR YER EDİNME MÜCADELESİ”

Cezayirli yazar ve siyasi analist Abid Şarif, yaşananları, “Buteflika’nın ardından yer edinme mücadelesi” olarak nitelendirdi.

Şarif, bazı grupların cumhurbaşkanından sonra konumlarını güvence altına almak, sonraki yönetimde yer almak için mücadele ettiğini söyledi.

Cezayir anayasası ve meclis iç tüzüğüne göre, meclis başkanından güvenoyu çekilemiyor ancak istifası, görev süresinin dolması ya da vefatı üzerine değişikliğe gidilebiliyor. Meclis başkanının istifasının yürürlüğe girmesi için istifasını Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'ya sunması gerekiyor.

Son Güncelleme: 06.10.2018 10:33
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