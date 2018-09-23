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Cezaevine giden kutulardan çıktı… Değeri 18 milyon dolar

Cezaevine giden kutulardan çıktı… Değeri 18 milyon dolar

23 Eylül 2018 Pazar 21:29
Cezaevine giden kutulardan çıktı… Değeri 18 milyon dolar

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Freeport kentinde, bir cezaevine bağışlanan muz kutularının içinden piyasa değeri yaklaşık 18 milyon doları bulan kokain çıktı.

Texas eyaleti cezaevi sistemine bağışlanan muz kutularının içine saklanan kokain torbaları, Freeport kentinde America Limanı’ndan kutuları teslim almak için giden görevlilerin dikkati üzerine ele geçirildi.

Uyuşturucuyla Mücadele Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi’nin açıklamasına göre, iki cezaevi görevlisi limanda kalan ancak kimsenin sahiplenmediği muzları liman işletmesinin federal cezaevi sistemine bağışladığını açıkladı.

Olgunlaşmamış muzları teslim almak için limana giden görevliler, kutuları taşırken bir kutunun ağırlığının ötekilerden farklı olduğunu gördü. Kutudaki bağları çözen görevliler, üstteki muzların arasına saklanmış 540 paket kokain buldu.

ABD Uyuşturucuyla Mücadele, Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi, kokainin piyasa değerinin 18 milyon doları bulduğunu, konuyla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü açıkladı.

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