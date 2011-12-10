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Cezaevinden Cevap Yolladı

Aziz Yıldırım'ın Diyecekleri Var

Cezaevinden Cevap Yolladı

Aziz Yıldırım'ın Diyecekleri Var

10 Aralık 2011 Cumartesi 16:29
Cezaevinden Cevap Yolladı
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, avukatı aracılığıyla kulübün internetsitesinde yaptığı açıklamada, "Türk sporu ve futbolunun gerçeklerinden bihaber olarak düzenlenen bu iddia yığınının tamamının, ne denli asılsız, dayanaksız, hukuka aykırı ve çelişkilerle dolu olduğu, belge ve tanıklarla en kısa zamanda kamuoyuna açıklanacaktır" dedi.

Yıldırım'ın avukatı aracılığıyla yaptığı ve Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde yayınlanan açıklama şöyle:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının düzenlemiş olduğu iddialar yığınının mahkeme tarafından kabul edildiğini dün itibariyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yüce Meclis’in iradesinin tezahürü olan 6250 sayılı Yasa’nın Sayın Cumhurbaşkanı’nca veto edilmesinin hemen öncesinde, daha önce benzeri görülmemiş bir uygulama ile söz konusu iddianame hakkında basın açıklaması yapılmış; kamuoyu bu tesadüfün şaşkınlığını yaşarken, bu defa 6250 sayılı Yasa’nın TBMM Genel Kurulu’nda görüşüleceği günde, görüşmelerin başlamasına saatler kala iddialar yığınının kabul edildiği açıklanmıştır. Tesadüfün bu kadarına şaşıranlar emin olmalıdırlar ki, iddialar yığınını incelediklerinde, sürecinden başından bu yana kamuoyunun nasıl yanlış yönlendirilmeye ve yanıltılmaya çalışıldığının kanıtlarını göreceklerinden, şaşkınlıkları endişeye dönüşecektir.
 
Türk sporu ve futbolunun gerçeklerinden bihaber olarak düzenlenen bu iddia yığınının tamamının, ne denli asılsız, dayanaksız, hukuka aykırı ve çelişkilerle dolu olduğu, belge ve tanıklarla en kısa zamanda kamuoyuna açıklanacaktır. Ancak şimdilik şu kadarını belirtmek isteriz ki,
 
Futbolun ve hayatın gerçekleri çarpıtılarak
 
1. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan alınan gelirleri, "usülsüz para aktarımı" olarak addedip bu parayı dağıtanlar hakkında takipsizlik kararı veren;
 
2. Fenerbahçe Spor Kulübü tesis ve inşaatlarına belgeli olarak yapılan ödemelere yönelik konuşmaları, şikenin konuşmaları olarak addeden;
 
3. Futbolcularımıza dağıtılan belgeli maç primlerini şike paraları olarak gösteren;
 
4. Devlet görevlileri ve basının dahi şahit olduğu ve son derece aşikar  biçimde bilet ve hediye forma taşınan çantaları, şike parası taşınan çantalar olarak gösteren;
 
5. Birden fazla kişinin isim ve görevlerini karıştırarak yanlı dinlemeler sonucu şike yapıldığını iddia ederek yargının ciddiyetine gölge düşüren;
 
6. Kulübümüze karşı yapılması muhtemel şike ve teşvik iddialarını araştırma ve önleme çabalarını dahi suç sayan;
 
7. Menajerler yerine Fenerbahçe Spor Kulübü yönetici ve kongre üyeleriyle yürüttüğümüz transfer girişimlerimizi şike görüşmesi olarak yorumlayan;
 
8. Spor hukukundan ve TFF Transfer Talimatı’ndan bihaber bir şekilde transfer görüşmelerinde futbolcunun mensubu olduğu kulübün yazılı onayını arayarak transfer şikesi yaptığımızı iddia eden ve bu iddiaların tanığı olarak da Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’den uzaklaştırdığı insanları göstermekten kaçınmayan bu iddia yığınını kamuoyuna şikayet ediyoruz. Önemle belirtmek isteriz ki, gerek ceza yargılaması ve spor yargılaması, gerekse hayatın tüm gerçekleri ile açıkça çelişen bu iddia yığını hakkındaki açıklamalarımızın takip edilmesini kamuoyuna duyururuz.
 
Unutulmamalıdır ki, gizlilik kararı herkes için kalkmış ve söz savunmaya geçmiştir.
 
Saygılarımla
Aziz YILDIRIM

Son Güncelleme: 10.12.2011 16:29
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAzizYıldırımYasaŞikeSucTutukluTeşvikIddianame
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