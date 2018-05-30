Cezaevindeki Eşine Kek İçinde Sim Kart Göndermeye Çalışırken Yakalandı
Rusya'da bir kadın, cezaevindeki eşine pişirdiği kekin içerisine koyduğu sim kartı göndermeye çalışırken yakalandı.
KEKTE SİM KART ÇIKINCA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Güvenlik görevlileri gönderilen keki incelediklerinde içinde sim kart buldu. Yapılan araştırmada keki mahkumun Krosnodar'da yaşayan eşinin gönderdiği ortaya çıktı. Uhta bölge basın servisi tarafından kek içerisinden çıkan sim kartın görüntüsü basına servis edildi. Olayla ilgili soruşturma açıldığı duyuruldu.