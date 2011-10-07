Çevre Yasa Tasarısı oybirliğiyle onaylandı.

Cumhuriyet Meclisi Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi, AB uyum yasaları çerçevesinde hazırlanan “Çevre Yasa Tasarısı”nı oybirliğiyle onayladı.

UBP Girne Milletvekili Mehmet Tancer başkanlığında, bugün, yapılan toplantıda tasarının görüşülerek oybirliğiyle kabul edildiği belirtildi.

Meclis’ten yapılan açıklamada, Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’nin AB uyum yasaları çerçevesinde ilk tasarıyı oybirliğiyle onayladığı kaydedilerek, tasarının, doğumdan ölüme kadarki sürede sağlıklı bir

çevrede, sağlıklı yaşam için önem taşıdığı vurgulanarak, halka hayırlı olması dilendi.

Komite, tasarıya katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi toplantısına Çevre Koruma Dairesi’nden ve AB Koordinasyon Merkezi’nden uzmanlar da katıldı.