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Çevre Yasa Tasarısı Kabul Edildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Çevre Yasa Tasarısı’nı oy birliğiyle kabul etti.

Çevre Yasa Tasarısı Kabul Edildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Çevre Yasa Tasarısı’nı oy birliğiyle kabul etti.

17 Ekim 2011 Pazartesi 18:24
Çevre Yasa Tasarısı Kabul Edildi.
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Çevre Yasa Tasarısı’nı oy birliğiyle kabul etti.

Gün boyu yasa tasarısını görüşen Genel Kurulda, yasa tasarısı, CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, Başbakan İrsen Küçük ve Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in konuşmasının ardından oylandı. Açık oylamada, 29 kabul oyu verildi.

SOYER

CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Çevre Yasa Tasarısı’nın görüşülmesi sırasında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun banka hesaplarına ilişkin belgelerin açıklanmasının “etik değil” diyerek “geçiştirilmek” istendiğini söyledi.

Soyer, “Bugün etikten bahsedenler aynı kürsüden CTP’ye dönük aslı astar olmayan suçlamalarda bulunmuştu. Günlerce CTP’nin Maliye Bakanı’nın olmayan Ferrarisi’ni ya da arsasını konuştunuz. O çıkıp her şeyi açıkladı. Bunu yaparken etik neredeydi? Mal varlığımızı açıkladık. Günlerce alay ettiniz. Hep biz söyleyelim, siz ispat etiniz dediniz. Etik bunun neresinde?” dedi.

Hukukta ortaya atılan her şeyin ispat edilmesi gerektiğinin altını çizen Soyer, yargı sürecinin hızlı bir şekilde işlemesi gerektiğini belirtti. Ülkede siyasetin dedikodu üzerinde döndüğünü savunan Soyer, şöyle devam etti:

“Dedikodu yaparak birini yok edersen, aynı yöntemle seni de yok etmek isteyecekler.. Harup ihraç ettiler, geri geldi. Hiç ses çıkarmadık. Hellim konusu da aynıdır ama onlar hala işin yaygarasını yapıyor. Bizde harup konusunun yaygarasını yapalım? Patates ihracatı da bunların çıkardığı yaygara sonucunda durdu. Biz kendi elimizle kendi gözümüzü çıkarıyoruz. Biz çıkıp, açıkladık. Şimdi sizin de çıkıp açıklamanız lazım. Siz ise etikten bahsederek, olayın üstünü örtmeye çalışıyorsunuz.”

Kamu kaynağı yaratarak, ya da istihdam ederek bir yere varmanın mümkün olmadığını artık herkesin bilmesi gerektiğini kaydeden Soyer, köklü değişimin şart olduğunu söyledi.

Soyer, Rum bakanın “doğaya aykırı ilişki” gerekçesiyle tutuklanmasına da değinerek, çocukların istismarının sözkonusu olduğu bir suç bulunduğunu ancak olayın çocukların rezil edildiği bir şekilde ele alındığını belirtti.

Sözkonusu yasanın değiştirilmesinin kaçınılmaz olduğunu kaydeden Soyer, “Yasalarımızda kürek cezası var. Uygulanıyor mu? Hayır” dedi.

TAÇOY

UBP Milletvekili Hasan Taçoy ise konuşmasında, mal varlıklarının araştırılmasına ilişkin herhangi bir yasal düzenleme önerisi olması halinde UBP’nin grup olarak destekleyeceğini söyledi. Taçoy, gerekmesi halinde kendilerinin de öneri hazırlayabileceklerini kaydetti.

Taçoy, 2007’de hazırlanan ve kişisel bilgilere ilişkin belgelerin korunmasının amaçlandığı “Verilerin Korunması Yasası”nın uygulanmadığını ve gereken kurulların oluşturulmadığını belirtti.

Hasan Taçoy, siyasilerin birçoğunun mal alış ve satışını bildirmediğine işaret etti.

KÜÇÜK

Başbakan İrsen Küçük de konuşmasında, meclisin birçok konuyu tartışması gerektiğini, bu şekilde verimli olunabileceğini belirterek, tartışmadan gocunmayan bir siyasetçi olarak ülke çıkarlarının sözkonusu olduğu konuların özenerek konuşulması gerektiğine inandığını da belirtti.

Küçük, Maraş’daki mallarla ilgili Taşınmaz Mal Komisyonu’na yapılan başvuruların değerlendirildiğini ve konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı’nda bugün bir toplantı yapıldığını söyledi.

CTP Milletvekili Sonay Adem’in Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun banka hesabına ilişkin açıklamalarına da değinen Küçük, malvarlıklarının araştırılması konusunda meclise sunulacak öneriyi kabul edeceklerini ve bu konuda hiçbir rahatsızlık duymayacaklarını kaydetti.

İrsen Küçük, Meclis’teki konuşma sonrasında birçok kişinin suçlandığına işaret ederek, birçok masum insanın delil olmadan zanlı duruma getirilmek istendiğini söyledi. Küçük, ortada bir suç olması halinde, sonuna kadar gidileceğini belirtti.

ÜSTEL

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de, çevreyle ilgili eleştirileri yanıtlamak üzere yaptığı konuşmada, Çevre Yasası’nı, hazırlıkları devam eden tüzüklerle hayata geçirmeye çalışacaklarını söyledi.

Yapılan yasayla Çevre Dairesi’nin daha etkin olacağını kaydeden Üstel, yeni yasayla sanayi bölgelerinin yol kenarlarına kurulamayacağını belirtti.

Üstel, yol kenarlarındaki çöp ve hurdaların kaldırılması için girişim başlattıklarını kaydederek, olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

Dikmen Çöplüğü’nün 1 Kasım’dan itibaren çöp almayacağını, yeni çöplerin Güngör’deki yeni alana götürüleceğini ifade eden Üstel, TC Lefkoşa Elçiliği’nin ayırdığı 3 milyonluk kaynakla adanın çeşitli yerlerine arıtma tesisi kurmaya başladıklarını belirtti.

Üstel, Kalecik Termik Santrali’ne filtre takılması girişimlerinin devam ettiğini kaydederek, santralin iyileştirilmesi çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Konuşmaların ardından Meclis Genel Kurulu tasarıyı madde madde görüşüp, oy birliğiyle kabul etti. Genel Kurul daha sonra bugünkü çalışmasını tamamladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bundan sonraki toplantısını 20 Ekim Perşembe günü yapacak.

Son Güncelleme: 17.10.2011 18:24
Anahtar Kelimeler:
YasaTasarıGünBoyuOylamaAçıkKabul
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