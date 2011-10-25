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Çevre Koruma Dairesi Resim Yarışması Düzenliyor

Yarışmaya, 27 pilot ilkokulda 5. sınıf öğrencileri katılacak

Çevre Koruma Dairesi Resim Yarışması Düzenliyor

Yarışmaya, 27 pilot ilkokulda 5. sınıf öğrencileri katılacak

25 Ekim 2011 Salı 09:06
Çevre Koruma Dairesi Resim Yarışması Düzenliyor
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Çevre Koruma Dairesi, “Adamızı Çöpten Uzak Tutalım” adı altında resim yarışması düzenliyor.

Avrupa Birliği’nin finanse ettiği katı atık yönetimi projesi çerçevesinde, halkı bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilecek yarışmaya, 27 pilot ilkokulda 5. sınıf öğrencileri katılacak.

Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı açıklamasına göre, resim yarışmasına katılım, 28 Ekim tarihinde sona erecek.

Resimler, İlköğretim Dairesi’ne gönderilecek ve jüri üyeleri tarafından dereceye girecek olan öğrenciler belirlenecek. Dereceye girecek resimlerden 2012 yılı takvimi oluşturulacak.

Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı tarafından, dereceye girecek olan ilk üç öğrenciye, ödül olarak aileleriyle birlikte bir otelde tatil imkanı sağlanacak. Ödül alan resimler ise Saçaklı Ev’de sergilenecek.

Bu arada, Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, Alsancak İlkokulu’nu ziyaret etti.

Çevre Koruma Dairesi Müdürü Eşref Ünlüsoyer ve çevre dairesi çalışanları, “Adamızı Çöpten Uzak Tutalım” temalı yarışmada yer alacak olan Alsancak Büyükler İlkokulu öğrencilerini ziyaret etti.

Yarışmada yer alacak olan 5. sınıf öğrencileri ziyaret eden Ünlüsoyer, öğrencilere çevre temizliğinin önemi ile ilgili bilgiler verdi.

Çevre Koruma Dairesi Müdürü Eşref Ünlüsoyer, öğrencilere, sağlıklı bir yaşam sürebilmek için çevrelerini temiz tutmaları, içtikleri içeceklerin pet şişelerini doğaya atmamalarını, açık olan hiçbir içeceği içmemelerini ve mutlaka temizliğe önem vermeleri gerektiğini dile getirdi.

Ünlüsoyer, öğrencileri okul çevresindeki temizliğe önem verdikleri ve çok temiz tuttukları için tebrik etti.

Öğrencilerin çevreyle ilgili hazırlamış oldukları slayt gösterisini izleyen Ünlüsoyer, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı İlköğretim Dairesi’nin, Çevre Koruma Dairesi ile olan işbirliği çerçevesinde öğrencilere resim defteri, boya kalemi, şapka ve t - shirt dağıttı.

Son Güncelleme: 25.10.2011 09:06
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