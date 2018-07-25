Cesur güzel Silvia Caruso

İtalyanların büyük bir heyecanla takip ettiği seksi model Silvia Caruso, tatil için Mikonos sahillerini tercih etti..

İtalyanların büyük bir heyecanla takip ettiği seksi model Silvia Caruso, tatil için Mikonos sahillerini tercih etti.. Kusursuz fiziğini seçtiği plaj kıyafetleriyle de bir kez daha gözler önüne seren Silvia Caruso, Mikonos sahillerinde cesur pozlarıyla tüm bakışları üzerine topladı. Kusursuz güzel Silvia tam bir spor hayranı! 1997 doğumlu olan seksi model Instagram paylaşımları ile de dikkat çekiyor.