Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Mayıs 2017 Salı 16:27

Cern Yeni Parçacık Hızlandırıcısını Devreye Soktu

Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN), yeni bir parçacık hızlandırıcısını devreye soktuğunu duyurdu.

Cern Yeni Parçacık Hızlandırıcısını Devreye Soktu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

"LİNAC 4" ADLI PARÇACIK HIZLANDIRICISI, BÜYÜK HADRON ÇARPIŞTIRICISI'NA PROTON IŞIĞI BESLEMESİ SAĞLAYACAK

Cenevre, 9 Mayıs 17 : Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN), yeni bir parçacık hızlandırıcısını devreye soktuğunu duyurdu.

CERN'den yapılan açıklamada, yerin altında 90 metre uzunluğunda yatay bir düzlem üzerine inşa edilen Linear Accelerator 4 (Linac 4) adlı parçacık hızlandırıcısının, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'na proton ışığı beslemesi sağlayacağı belirtildi.

CERN Genel Müdürü Fabiola Gianotti, Linac 4'ün LHC deneylerinde yeni fizik unsurlarının keşfedilmesi ve Higgs parçacığının özelliklerinin daha detaylı incelenmesi, geliştirilmesi planlanan sistemlerin ilk ana unsuru olduğunu ifade etti.

Linac 4, LHC'nin 2008 yılında devreye girmesinden bu yana CERN'in inşa ettiği en büyük parçacık hızlandırıcısı oldu.

CERN, Linac 4'ten önce 3 çizgisel parçacık hızlandırıcısı üretmişti. Linac 1, 1950'li yılların başında "Proton Sinkatron" adı verilen ana sistemine bağlı bir enjektör olarak inşa edilmişti. Linac 2 ise 1978 yılında onun yerini aldığında Linac 1 ışık iyonlarını hızlandırmak için kullanılmaya başlanmış, ardından 1994 yılında da Linac 3 iyon üretme görevini devralmıştı.

(AA/DOĞ/GUR)

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küçük Kız Baygın Yatan Annesini Bıraktı Ve... Küçük Kız Baygın Yatan Annesini Bıraktı Ve...
Eşinin Cesediyle 6 Gün Bunu Yaptı! Eşinin Cesediyle 6 Gün Bunu Yaptı!
Yok Böyle Program! Tamamen Çıplak... Yok Böyle Program! Tamamen Çıplak...
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Yeni Hükümet Kuruldu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Yeni Hükümet Kuruldu
Meksika'da Havai Fişek Deposunda Patlama Meksika'da Havai Fişek Deposunda Patlama
Akdeniz'de Büyük Facia! Akdeniz'de Büyük Facia!
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Küçük Kız Baygın Yatan Annesini Bıraktı...

Haberi Oku