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Cerablus\'ta Bombalı Araç Saldırısı

SURİYE\'DE FIRAT KALKANI BÖLGESİNDEKİ CERABLUS İLÇESİNDE BİR OKULUN ÖNÜNDE BOMBALI ARAÇ PATLATILDISALDIRIDA BİR SİVİL ÖLDÜ, 24 SİVİL YARALANDICerablus/Ankara, 12 Kasım 18 (.): Suriye\'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde düzenlenen bombalı araç saldırısında bir sivil öldü, 24 sivil yaralandı. Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen Cerablus\'ta Ahmet Selim Mulla Okulu önünde bombalı araç infilak etti.Patlama sonucunda bir sivil hayatını kaybetti.5\'i ağır 24 sivil yaralandı. Ağır...

Cerablus\'ta Bombalı Araç Saldırısı

SURİYE\'DE FIRAT KALKANI BÖLGESİNDEKİ CERABLUS İLÇESİNDE BİR OKULUN ÖNÜNDE BOMBALI ARAÇ PATLATILDISALDIRIDA BİR SİVİL ÖLDÜ, 24 SİVİL YARALANDICerablus/Ankara, 12 Kasım 18 (.): Suriye\'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde düzenlenen bombalı araç saldırısında bir sivil öldü, 24 sivil yaralandı. Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen Cerablus\'ta Ahmet Selim Mulla Okulu önünde bombalı araç infilak etti.Patlama sonucunda bir sivil hayatını kaybetti.5\'i ağır 24 sivil yaralandı. Ağır...

12 Kasım 2018 Pazartesi 13:38
Cerablus\'ta Bombalı Araç Saldırısı

SURİYE\'DE FIRAT KALKANI BÖLGESİNDEKİ CERABLUS İLÇESİNDE BİR OKULUN ÖNÜNDE BOMBALI ARAÇ PATLATILDI
SALDIRIDA BİR SİVİL ÖLDÜ, 24 SİVİL YARALANDI
Cerablus/Ankara, 12 Kasım 18 (.): Suriye\'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde düzenlenen bombalı araç saldırısında bir sivil öldü, 24 sivil yaralandı.
Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen Cerablus\'ta Ahmet Selim Mulla Okulu önünde bombalı araç infilak etti.
Patlama sonucunda bir sivil hayatını kaybetti.
5\'i ağır 24 sivil yaralandı. Ağır yaralılar, Türkiye\'ye getirilirken diğerleri Cerablus\'taki hastanelere kaldırıldı.
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri yangın söndürme faaliyetini sürdürürken, güvenlik birimleri önlemlerini artırdı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Cerablus, Gaziantep\'in Karkamış ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarına yer alıyor.
(AA/TUĞ/ŞEB)
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