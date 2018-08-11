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Cep’teki mavi ışığa dikkat

ABD’de yapılan bir araştırma, cep telefonlarından yayılan mavi ışığın zaman içinde retinayı delerek görme yetisinin azalmasına neden olduğunu ortaya koydu.

Cep’teki mavi ışığa dikkat

ABD’de yapılan bir araştırma, cep telefonlarından yayılan mavi ışığın zaman içinde retinayı delerek görme yetisinin azalmasına neden olduğunu ortaya koydu.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 22:53
Cep’teki mavi ışığa dikkat

ABD’de yapılan bir araştırma, cep telefonlarından yayılan mavi ışığın zaman içinde retinayı delerek görme yetisinin azalmasına neden olduğunu ortaya koydu.

Ohio eyaletindeki Toledo Üniversitesi’nde gerçekleştirilen araştırmaya göre cep telefonları özellikle karanlık ortamlarda uzun süre boyunca kullanılmamalı. Çünkü cep telefonlarından yayılan mavi ışık retina üzerindeki moleküller tarafından emiliyor ve moleküllerin zehirli bir kimyasal haline gelmesine neden olabiliyor. Göz üzerinde halihazırda görme yetisi az olan bölgelerin genişlemesine yol açan mavi ışık, etkisini özellikle karanlık ortamlarda arttırıyor. Zaman içinde retina üzerindeki görme yetisi zayıflayan bölgelerin genişlemesi ise göz içine daha fazla mavi ışığın nüfuz etmesine neden oluyor.

UZMANLAR UYARIYOR 
Daha önce yapılan araştırmalarda, akıllı telefonlardan yayılan mavi ışığın, uyku hormonu melatonini de etkileyerek uyku düzenini bozduğu ortaya çıkmıştı. Uzmanlar, telefonlarda mavi ışığı kesen uygulama kullanımının ya da geceleri sıcak, gündüz ise parlak renk ayarının çözüm olacağı görüşünde. Ancak en çok tavsiye edilen çözüm, uyumadan en az 1 saat önce akıllı telefon ile irtibatın kesilmesi... Günün en parlak vakitlerinde bile ekrandakilerin okunabilmesini sağlayan mavi ışık, gece vakti bakıldığı zaman ‘beynin’ kendisini gün ortasında zannetmesine neden olarak melatonin salgılanmasını engelliyor.

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