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Cenk Tosun'dan 4, Everton'dan 22 gol

Everton, hazırlık maçında Avusturya ekibi ATV Irdning'i 22-0 mağlup ederken; 45 dakika sahada kalan Cenk Tosun, 4 gol kaydetti.

Cenk Tosun'dan 4, Everton'dan 22 gol

Everton, hazırlık maçında Avusturya ekibi ATV Irdning'i 22-0 mağlup ederken; 45 dakika sahada kalan Cenk Tosun, 4 gol kaydetti.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 21:06
Cenk Tosun'dan 4, Everton'dan 22 gol

Cenk Tosun'dan 4, Everton'dan 22 gol

Everton, hazırlık maçında Avusturya ekibi ATV Irdning'i 22-0 mağlup ederken; 45 dakika sahada kalan Cenk Tosun, 4 gol kaydetti.

Premier Lig ekiplerinden Everton hazırlık maçında ATV Irdning takımını 22-0 mağlup etti.

Karşılaşmada milli oyuncumuz Cenk Tosun da 4 gol atarken Everton'un diğer gollerini ise , Mirallas (5), Ademalo Lookman (3), Niasse (4) Baines, Holgate ,Keane, Nikola Vlasic (2) kaydederken 19. gol ise ATV Irdning kendi kalesine atması sonucu geldi.

Milli futbolcumuz Cenk Tosun, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

'İlhan Mansız ve Guti'nin golleriyle büyüdüm'

Ben İlhan Mansız ve Guti'nin golleriyle büyüdüm. Yardımcı antrenör olarak Beşiktaş ve Şenol hocaya çok yardımcı olacaklarını düşünüyorum. Şenol hocanın üzerindeki baskıyı alacaklardır. İki efsanenin geri dönmesine çok sevindim.

'Ben kalsaydım belki farklı olabilirdi'

Beşiktaş'ta oturmuş bir takımımız vardı. Ben kalsaydım belki farklı olabilirdi ama onu Allah bilir. Ancak bir gerçek var ki, ikinci yarı Beşiktaş için iyi geçmedi. İnşallah doğru transferlerle Beşiktaş yine şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olacaktır.

'Oldukça crazy!' 

Babel'in yeni saç stilini beğendim. Güzel ve değişik. Kendisi zaten  oldukça crazy! Bu tarz değişik işleri seviyor.

'Gönlüm Hırvatistan'dan yana'

Fransa'nın kadrosu her anlamda muhteşem. Çok iyi oyuncular var. Her ne kadar Fransa favori gözükse de Dünya Kupası finalinde gönlüm Hırvatistan'dan yana.
 

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Son Güncelleme: 14.07.2018 21:08
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