Cengiz Ünder’in dudak uçuklatan değeri!

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi CIES, Roma’da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder’in piyasa değerini belirledi.

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, geçtiğimiz yaz Medipol Başakşehir‘den Roma‘ya 13,4 milyon eurokarşılığında transfer olmuştu.

Takımının bu sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği başarıda önemli pay sahibi olan Cengiz’in piyasa değeri resmen belirlendi.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi CIES tarafından yapılan çalışmada 20 yaşındaki yıldız oyuncunun değeri 33.9 milyon euro çıktı.

Cengiz için oluşturulan özel endeskte oyuncuya 100 üzerinden 81 puan verildi.