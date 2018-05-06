Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102599
ALTIN
178.629
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7123
EURO
5.0509
Girne'de fuhuş operasyonu
GİRNE'DE FUHUŞ OPERASYONU
Serdarlı-Lefkoşa yolunda kaza: “4 yaralı”
4 KİŞİ YARALANDI
5 kişi tutuklandı
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Bugün elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
banner256
Flaş Haber
Girne'de fuhuş operasyonu
Kapat

Cengiz Ünder’in dudak uçuklatan değeri!

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi CIES, Roma’da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder’in piyasa değerini belirledi.

Cengiz Ünder’in dudak uçuklatan değeri!

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi CIES, Roma’da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder’in piyasa değerini belirledi.

06 Mayıs 2018 Pazar 13:53
Cengiz Ünder’in dudak uçuklatan değeri!

Cengiz Ünder’in dudak uçuklatan değeri!

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi CIES, Roma’da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder’in piyasa değerini belirledi.

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, geçtiğimiz yaz Medipol Başakşehir‘den Roma‘ya 13,4 milyon eurokarşılığında transfer olmuştu.

Takımının bu sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği başarıda önemli pay sahibi olan Cengiz’in piyasa değeri resmen belirlendi.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi CIES tarafından yapılan çalışmada 20 yaşındaki yıldız oyuncunun değeri 33.9 milyon euro çıktı.

Cengiz için oluşturulan özel endeskte oyuncuya 100 üzerinden 81 puan verildi.

Anahtar Kelimeler:
Cengiz ÜnderRoma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Paris Hilton’un müstehcen fotoğrafları çalındı
Paris Hilton’un müstehcen fotoğrafları çalındı
Meksika'da kamyonette 9 ceset bulundu
Meksika'da kamyonette 9 ceset bulundu
Mehmet Öz Trump'a bağlı sağlık konseyine giriyor
Mehmet Öz Trump'a bağlı sağlık konseyine giriyor
Libya'nın Sebha kentindeki çatışmalarda 18 kişinin öldüğü, 86 kişinin yaralandığı bildirildi
Libya'nın Sebha kentindeki çatışmalarda 18 kişinin öldüğü, 86 kişinin yaralandığı bildirildi
Avrupalı istihbarat heyetleri İsrail'e geldi
Avrupalı istihbarat heyetleri İsrail'e geldi
Gazze şeridi'nde patlama: 6 ölü
Gazze şeridi'nde patlama: 6 ölü
Gazze sınırındaki gösterilerde 30 Mart’tan bu yana yaklaşık 8 bin kişi yaralandı
Gazze sınırındaki gösterilerde 30 Mart’tan bu yana yaklaşık 8 bin kişi yaralandı
AB'den Rusya'ya çağrı
AB'den Rusya'ya çağrı
Suudi Arabistan'ın 2 askerinin yemen sınırında hayatını kaybettiği bildirildi
Suudi Arabistan'ın 2 askerinin yemen sınırında hayatını kaybettiği bildirildi
Pakistan'da madende patlama: 16 madenci hayatını kaybetti
Pakistan'da madende patlama: 16 madenci hayatını kaybetti

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim