Cenevre Gölü'nde Noel Yüzme Yarışı Düzenlendi

Cenevre Gölü'nde 1934 yılından bu yana düzenlenen "Noel Kupası Yüzme Yarışı"na bu yıl da bine yakın yüzücü katıldı.

Noel hazırlıklarının devam ettiği İsviçre'de, "Leman Gölü" olarak da bilinen Avrupa'nın en büyük göllerinden Cenevre Gölü'nde, yüzme yarışı düzenlendi.

Etkinliğe katılan 13 yaş üstü bine yakın yüzücü farklı kıyafetlerle yarıştı.

Göl suyunun, bu sene diğer yıllara nazaran daha sıcak olduğu belirtildi. Yarış günü su sıcaklığı 9, hava sıcaklığı da mevsim normallerinin üzerinde 8 derece ölçüldü.