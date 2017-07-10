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10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:52

Cenevre'deki Suriye Görüşmelerinin 7. Turu Başladı

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Suriye konulu 7. tur görüşmeler başladı.

Cenevre'deki Suriye Görüşmelerinin 7. Turu Başladı
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BM SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ MİSTURA, SURİYE KONULU 7. TUR GÖRÜŞMELERİNİN İLK GÜNÜNDE, REJİM HEYETİ İLE BİR ARAYA GELDİ

MİSTURA'NIN, MUHALEFET HEYETİ İLE DE GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Suriye konulu 7. tur görüşmeler başladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye konulu 7. tur görüşmelerin ilk gününde, Beşşar Caferi başkanlığındaki rejim heyeti ile bir araya geldi.

Mistura'nın, bugün Nasır Hariri başkanlığındaki muhalefet heyeti ile de görüşmesi bekleniyor. Mistura, öğleden sonra da basın toplantısı düzenleyecek.

Görüşmelerin 15 Temmuz Cumartesi günü sona ermesi planlanıyor.

Taraflar, geçiş yönetimi, anayasa, seçimler ve terörizmle mücadeleden oluşan 4 temel başlığı müzakere ediyor.

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