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Cenevre'deki Suriye Görüşmeleri Başladı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Cenevre'deki Suriye görüşmeleri kapsamında rejim heyeti ile bir araya geldi.

Cenevre'deki Suriye Görüşmeleri Başladı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Cenevre'deki Suriye görüşmeleri kapsamında rejim heyeti ile bir araya geldi.

29 Ocak 2016 Cuma 17:21
Cenevre'deki Suriye Görüşmeleri Başladı
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BM SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ DE MİSTURA, REJİM HEYETİ İLE GÖRÜŞMEYE BAŞLADI

 Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Cenevre'deki Suriye görüşmeleri kapsamında rejim heyeti ile bir araya geldi.

Rejim adına görüşmelere katılan Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Beşar el-Caferi 15 kişilik heyetle görüşmelere katılıyor.

Yaklaşık bir saat sürmesi beklenen görüşmenin ardından, Caferi ve de Mistura'nın ayrı ayrı açıklama yapması bekleniyor.

De Mistura, rejim heyeti ile görüşmesinin ardından çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile de görüşmelerde bulunacak.

Öte yandan, Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komisyonu (HCN), görüşmelere katılmak için BM'ye sundukları kuşatmaların kaldırılması, tutukluların serbest bırakılması ve insani yardımların ulaştırılması talepleri kabul edilinceye kadar görüşmelere katılmayacağını söylüyor.

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