Cenazede Akıl Almaz Olay! Donup Kaldılar



Hindistan’da korkudan dudakları uçuklatan bir olay yaşandı. 17 yaşındaki bir genç kendi cenazesinde ayaklandı.Mumbai’nin güneyindeki Managundi köyünde bir ay önce sokak köpeği tarafından ısırılan Kumar Marewad, yüksek ateş sonucu hastaneye kaldırıldı. Doktorların meningoensefalit olmasından şüphelendiği Marewad, yaşam destek ünitesine bağlandı. Çocuklarının solunum cihazından çıkarılması halinde yaşam şansının çok düşük olduğunu öğrenen aile, daha fazla acı çekmemesi için Marawad’ı yaşam destek ünitesinden çıkarma ve eve götürme kararı aldı.Huffington Post India’nın haberine göre, aile eve vardığında, Marewad’dan nefes alma, hareket etme benzeri bir yaşam sinyali almadı. Marewad’ın ailesi bunun üzerine, oğullarını son yolculuğuna uğurlamak için cenaze töreni düzenleme kararı aldı.Fakat, ne olduysa bundan sonra oldu. Marewad, cenaze töreninin yapılacağı yere gidiş yolunda aniden ‘canlandı’. Cenaze katılımcıları hayretler içinde donup kalırken, Marewad müdahale için çabucak hastaneye kaldırıldı.