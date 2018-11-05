Cemal Kaşıkçı\'nın Oğullarından Riyad’a Çağrı: Babamızın Cesedini Verin

Washington, 5 Kasım 18 : 2 Ekim\'de İstanbul\'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın oğulları Salah ve Abdullah, babalarının cesedinin aileye teslim edilmesini istedi.

Babalarını "cesur ve cömert" bir insan olarak tanımlayan 35 yaşındaki Salah ve 33 yaşındaki Abdullah Kaşıkçı, Amerikan CNN televizyonuna konuştu.

Abdullah Kaşıkçı, \'Umarım babam çok acı çekmemiştir. Çabuk ölmüştür ya da huzurlu ölmüştür" dedi. Salah Kaşıkçı ise "Şu anda tek isteğimiz onu Medine\'deki El Baki Mezarlığı\'nda bulunan aile kabristanında toprağa vermek. Suudi yetkililere de bunu söyledim ve bir an önce gerçekleşmesini umuyorum" diye konuştu.

Geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı bir açıklamayla Cemal Kaşıkçı\'nın konsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldüğünü, daha sonra cesedinin parçalanarak yok edildiğini bildirmişti.

Amerikan Washington Post gazetesinin yaptığı araştırmada ise Kaşıkçı\'nın cansız bedeninin asitte eritilerek yok edildiği teorisi üzerinde duruluyor.

Suudi kraliyet sarayına yakın kaynaklar ise cesedin nerede olduğuna dair hiçbir bilgileri olmadığını söylüyor.

“MUTLUYDU”

Kaşıkçı\'nın Birleşik Arap Emirlikleri\'nde yaşayan küçük oğlu Abdullah aynı zamanda Cemal Kaşıkçı\'yı en son gören çocuğu. Babasının Türkiye\'ye gittiğini duyunca onunla ve nişanlısı Hatice Cengiz ile buluşmak üzere Türkiye\'ye gitmiş. Babasının bu ilişki içinde ne kadar mutlu olduğunu gördüğünü şu sözlerle anlattı:

"Mutluydu. Onu görmek için güzel bir fırsat olmuştu. İstanbul\'da beraber gezdik, güzel zaman geçirdik."

Cinayetten sonra babasının ABD\'de Virginia\'daki evine ilk giren de Abdullah olmuş. Babasının yatağının başucuna üç torununun fotoğraflarını koyduğunu gördüğünde çok etkilendiğini, ailesinin babası için ne kadar önemli olduğunu anladığını söylüyor.

Salah ve Abdullah, Kaşıkçı\'nın hikayesini bir de ailenin bakış açısından anlatma ihtiyacı duyduklarını, bu mülakatı bunun için verdiklerini söyledi. Aynı zamanda günlerinin babalarının öldürülmesiyle ilgili en son detayları takip etmekle geçtiğini anlattılar.

(BBC/FG)