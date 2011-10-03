Cemal Bulutoğluları'ndan acı itiraf.

Lefkoşa Belediye Başkanı Cemal Bulutoğluları, gelirlerin dörtte bir oranına düşmesi nedeniyle her ay başında maaş kabusu yaşıyor. Yaklaşık 900 çalışana ayda 2.5 milyon TL tutarında maaş ödeyen

belediye başkanı, bugüne kadar borçlanmak suretiyle durumu idare ettiklerini, yeni bir kaynağın bulunmaması halinde 400 ile 500 arasında personel durdurmak zorunda kalacaklarını söyledi.



KIBRIS’a konuşan Cemal Bulutoğluları, ekonomik krizden dolayı vatandaşın ödeme gücünde bir azalma meydana geldiğini, bunun da belediye gelirlerine olumsuz yansıdığını söyledi.



Ayda 4 milyon TL toplarken şimdi bu rakamın 900 bin TL’ye düştüğüne işaret eden Bulutoğluları, “Böyle giderse işçi azaltacağız. Şu anda 900 çalışanımız var. Gerekirse bu sayıyı 500-600’e indireceğiz” dedi.



Maaşlar için ayda 2.5 milyon TL’ye ihtiyaç duyduklarını ve bunun için de borçlandıklarını anlatan Bulutoğluları, aylık sigorta yatırımı olarak 3.5 milyon TL ödediklerini ancak ihtiyat sandığına yatırım yapmadıklarını ifade etti.



Lefkoşa Belediye Başkanı, mali durum nedeniyle hizmet alımlarını durdurduklarını belirterek, bordür boyama ve ot temizliği gibi hizmetleri artık kendi personelini ile yürüteceği bildirdi.



CTP’li üyelere kızgın



Lefkoşa’nın ikinci dönem belediye başkanlığını yapan Cemal Bulutoğluları, görevi süresince en çok sıkıntı duyduğu konuların başında, parti meclisindeki Cumhuriyetçi Türk Partili (CTP) üyelerin toplantıları “provoke etmesi” olduğunu belirterek, “Beni hasta ediyorlar” dedi.



Ülkenin önde gelen işadamlarından biri iken 2006’da Demokrat Parti’den (DP) Lefkoşa Belediye Başkanlığı’na seçilen Cemal Bulutoğluları, yarışa, ikinci dönemde Ulusal Birlik Partisi’nden (UBP) katılarak “göreve devam” dedi.



Başkan Bulutoğluları, görev süresi boyunca kendisine en çok sıkıntı veren konunun ne olduğu sorulduğunda, belediye meclis toplantılarındaki CTP’li üyelerin “adabın dışında” muhalefet yapmasını gösterdi.



“Parti meclisinde CTP’nin meclis üyeleri, adabın dışında muhalefet yapıyorlar. Kavga çıkarmak için meclis toplantılarına gelip beni rahatsız ediyorlar” diyen Bulutoğluları, “Toplantıya nifak sokup UBP’li üyeleri bile kendi taraflarına çekip bana sıkıntı veriyorlar, beni hasta ediyorlar” şeklinde konuştu.



Başkent halkına hizmet vermek için yola çıktığını ve topluma kazandıracağı kalıcı eserlerle anılmak istediğini anlatan Bulutoğluları, Lefkoşa’ya attığı trilyonların yaşam bulacağı projelerden bazılarının açılışını yaptı; bazıları için de gün sayıyor.



Yıllar yılı çevresini pis kokuya boğan Haspolat Arıtma Tesisi’nin yeni haliyle devreye gireceği 2012’yi iple çeken Bulutoğluları, başkent ve çevresinin en büyük sorununu tarihe gömecek bu projeye çok büyük önem veriyor.



En son teknoloji ile tamamen hijyen koşullarda hayvan kesiminin yapılacağı mezbaha da eli kulağında.



Lefkoşa’nın park sorununa büyük oranda çözüm olması beklenen Mahmutpaşa Oto Parkı da resmen açılışı yapılmış olmasa da halkın kullanımında.



2010 Şubat ayında Lefkoşa’ya kabus yaşatan sel felaketinin ardından büyük sorun yaşayan yerleşim birimlerine de yeni köprüler yapıldı. Bu çerçevede Haspolat Köprüsü geçtiğimiz günlerde hizmete girdi; Devpa Köprüsü de yakında devrede olacak.



Tarihi bandabuliya (belediye pazarı) da yeni yüzü ile yıl sonuna yetiştirilmeye çalışılıyor.



Cemal Bulutoğluları’nın Dereboyu için de ilginç düşünce ve projeleri var. Dereboyu’nu tek yol yapmaya hazırlanan Bulutoğluları, yeni trafik düzeniyle birlikte kaldırımları genişletip caddeyi de “ay şeklindeki” aydınlatmalarla donatmayı planlıyor.



“Haspolat Arıtma hayat verecek”



KIBRIS’a bazı önemli projeleriyle ilgili bilgi veren Cemal Bulutoğluları, “En büyük ve en önemli projemdir” dediği Haspolat Arıtma Tesisi’nin yeni haliyle önümüzdeki yıl hayata geçirileceğini söyledi.



Bulutoğluları’na göre, hem Türk, hem de Rum tarafının kanalizasyon atıklarının arıtılacağı yeni tesisin proje maliyeti 32 milyon Euro. Projenin yüzde 70’ini Güney Kıbrıs, yüzde 30’unu da AB finanse edecek. Günde 30 bin metreküp su arıtma kapasitesi olacak tesisten pompalanacak bu suyun Mesarya’ya hayat vermesi hedefleniyor.



Bulutoğluları, “Bu suyla ne ekebileceğimizi öğrendik. Buraya hurma eksek, hurma ticaretinden elde edilecek gelir, KKTC bütçesini geçer” diye de iddialı konuştu.



Cemal Bulutoğluları, “2 dönemdir belediye başkanlığı yapıyorum. En büyük ve en önemli projemdir” dediği Haspolat Arıtma Tesisi’nin aslında “toplumsal bir proje” olduğunun da altını çizdi.



“Borçlanmaktan korkmam”



Lefkoşa Belediye Başkanı Bulutoğluları, “Borçsuz hiçbir şey yapılamaz” diyerek borçlanmaktan korkmadığının da altını çizdi.



Halka hizmet vermek için hayata geçireceği projeler için borçlandığını ifade eden Bulutoğluları, şunları kaydetti:



“İlk dönemde belediyeyi, 24-25 trilyonluk borçla devraldım. 8 trilyon da maliyeye borç vardı. Onu kapattım. 111 trilyonluk bütçem var. Yasaya göre bütçemizin yüzde 20’sini borçlanabiliyoruz. Devletten aldığımız katkının dörtte üçünü borca yatırıyoruz. Yılda borçlara yaptığımız ödeme 25 milyon TL civarındadır.



Dereboyu değişecek



Lefkoşa Belediye Başkanı Bulutoğluları, Lefkoşa Dereboyu Caddesi için de yeni projeler öngörüyor.



“Dereboyu tek yol olacak” diyen başkan Bulutoğluları, Pronto Kavşağı’nda yapılacak küçük bir çemberle çift şerit trafiği ayırıp “Citroen”e kadar tek şerit olacağını, ayrıca geniş kaldırımlar planladıklarını söyledi.



Geniş kaldırımlar üzerine ağaçların ekileceğini ancak bunun su ve kanalizasyon hatlarına zarar vermeyecek şekilde planlanacağını ifade eden Cemal Bulutoğluları, Türkiye’de bazı belediyelerin kullandığı gibi ay şeklindeki aydınlatmaların bölgeye yerleştirileceğini kaydetti.



Kısa süre içerisinde bu projeyi hayata geçirmek istediklerini anlatan Bulutoğluları, “Led” denilen enerji tasarruflu ampüllerle aydınlatmanın yapılacağını ve bu amaçla 110 adet aydınlatma direği getirdiklerini söyledi.



Dereboyu’na oturma grupları da yerleştirileceğini belirten Cemal Bulutoğluları, yeşillendirme de yapacaklarını ve bölgeyi etkinliklere açacaklarını belirtti.



Sosyal konut yapımı sürecek



Başkan Bulutoğluları, “İkinci mutlu olduğum olay sosyal konut projesidir” diyerek, bu konuda çok eleştirilseler de dar gelirli insanları konut sahibi yapmanın gururunu yaşadıklarını anlattı.



Sosyal konutta 2. etabın da yapılacağını, TOKİ ile işbirliğine gidilebileceğini, bu konuda TC Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da son KKTC ziyaretinde mesaj verdiğine dikkat çeken Bulutoğluları, “Biz TOKİ’nin buraya gelmesinden yanayız” dedi ancak bu konuda yerli müteahhitlerin çalışmasından yana olduğunun da altını çizdi.



2. etap sosyal konutlar için Metehan’daki park, çim ve halı sahaları yanında bir arazi bulunduğunu ve bunu devletten almak için çalıştığına işaret ederek, “Sosyal konut projesiyle surlariçini boşaltmak istiyorum. Orayı da eğlence-dinlence yeri yapmak istiyorum” şeklinde konuştu.



Böyle bir projenin Kutlay Erk’in belediye başkanı olduğu dönemde başladığını anımsatan Bulutoğluları, “2012’de bütçemizden 3 milyon TL kadar bir kaynak ayırıp AB’den de bir o kadar kaynak alabilirsek, surlariçiyle ilgili projeyi hayata geçireceğiz” dedi.



“Mezbaha Avrupa’nın bir numarası olacak”



Cemal Bulutoğluları, sadece Lefkoşa için değil tüm toplum için acil bir ihtiyaç olan modern mezbahanın da aslında devletin yapması gereken bir iş olduğuna dikkat çekerek, “İnsan sağlığı benim için çok önemlidir. Özellikle kanser vakalarının artması beni çok etkiledi” diyerek bu işe soyunduğunu vurguladı.



Çevre düzenlemesiyle birlikte modern mezbaha tesisinin 6 milyon TL’ye mal olacağını ifade eden Cemal Bulutoğluları, bu tesisi yakın bir gelecekte halkın hizmetine açacaklarını kaydetti.



KKTC’nin dört bir tarafından gelecek talebi karşılama kapasitesinde olacak tesiste günde bin küçükbaş, 300 de büyükbaş hayvan kesimi yapılabilecek.



Bulutoğluları’nın “Avrupa’nın bir numarası” olacak dediği modern mezbahada, hijyene büyük önem verilecek. Binanın bir ucundan dezenfekte edilerek girecek olan tüm hayvanlar kesilip temizlendikten sonra diğer uçtaki soğutucu odalarda dinlendirilip el değmeden robot kollar vasıtası ile araçlara yüklenecek.



“Lefkoşa’yı kültür başkentine taşıyacak kültür sarayı”



Lefkoşa Belediyesi’nin hemen yanında yükselmekte olan kültür sarayı, Lefkoşa’yı başkent olmanın ötesinde “kültür başkenti” de yapmaya aday gösteriliyor.



2012 sonunda tamamlanması hedeflenen kültür sarayı, büyük ideallerin de hayat bulacağı bir merkez olacak. İçerisinde sergi salonları, tiyatro müzesi, atölyeler ve sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapacak kültür sarayının etrafı da yeşillendirilecek; sanatsal heykellerle süslenecek.



Çok katlı otopark



Cumhurbaşkanlığı sarayı yakınlarında inşa edilen çok katlı Mahmutpaşa Oto Parkı da sessiz sedasız devreye girdi.



Henüz resmi açılışı yapılmayan ve 3.5 milyon TL’ye mal olması beklenen otopark, yap-işlet-devret modeliyle hayat bulacak. Firma 14 yıl kullandıktan sonra otoparkı belediyeye devredecek.



5 katlı, 300-350 araç kapasiteli otoparkın yana genişlemesiyle 400-450 araç kapasitesine ulaşma ihtimalinden de söz ediliyor.



Araç asansörü de ilk kez bu otoparkla gündeme gelecek. Otoparkta 20 dükkan, havalandırmalı tuvaletler ve asansör de yer alacak. Özürlüler için de ayrı tuvaletler düşünülmüş.



Otoparktan yararlanacak araçlar, 3 saatliğine 5 TL ödeyecek. Abone olacaklar ise ayda 240 TL’yi gözden çıkaracak.



Bandabuliya yenileniyor



Lefkoşa belediye pazarı, ya da halk diliyle bandabuliyada da hummalı çalışmalar sürüyor.



AB fonları ve UNDP aracılığıyla binanın eski görünümü ve karakteristiği de korunarak yürütülen rehabilitasyon çalışmalarının 6 milyon TL’ye mal olması bekleniyor.



Yıl sonuna yetiştirilmesi planlanan bandabuliyadaki bazı dükkanlarda eski Rum sahiplerinin isimleri ise hâlâ duruyor. Yeni bandabuliyanın AB standartlarında modern bir çarşı haline getirilmesi hedefleniyor.



1- İmren Özerlat (Arasta esnafı):



“İşlerimiz son zamanlarda bozuldu. Arasta’daki alışverişler Türkiye’ye ve Rum’a kayıyor. Girdilerimiz yüksek, dolayısıyla fiyatlar da artıyor. Ancak vatandaşlar bilinçsizce Rum tarafına gidiyor ve aynı kalitedeki malları daha yüksek fiyattan alıyor. Bölgede çöp ve temizlikten yana şikayetimiz yok. Ancak Arasta’daki tuvalet sorunu acilen çözülmeli. Bölgedeki eski eserler ilgi bekliyor. Kaldırımlar yetersiz. Engelliler için de uygun değil. Trafik için de acil önlem alınmalı. Yanlış parklar önlensin istiyoruz”



2- Hakkı Afacan: (Arasta esnafı):



“Sularımız tuzlu ama çok da kötü değil. Arastaya tuvalet yapıyoruz. Bu çok önemli bir sorundur. Ayrıca Arasta’ya gelen turistler için ‘blue line’ çizgisi istiyoruz. Bölgede çöp bidonları var ama bazı esnaf bunları kullanmasını bilmiyor ve çöpleri sağa sola saçıyor. Öte yandan bölgeye yapılan restoranlar yüzünden ara yollar kapandı. Bir yangın çıksa, itfaiye nereden geçecek?”



3- Hatice Yorgozlu(Arasta esnafı):



“Belediyenin çalışmalarından çok memnunuz. Gelmiş geçmiş belediye başkanlarının yapmadığı pek çok işi yaptı. Başkanımız, halkın sorunlarıyla birebir ilgileniyor. Ancak bazı ricalarımız tabi ki var. Kaldırımların genişletilmesini istiyoruz. Çarşının bazı bölümleri tente sistemiyle kapatılabilir; hatta bölge yayalandırılabilir. Aydınlatmanın artırılması da iyi olur; oturma bantlarının bölgeye yerleştirilmesi de taleplerimiz arasında sayılabilir”.



4- İlkin Cabacaba(Arasta esnafı):



“Çarşıda ışıklandırmaya önem vermeliyiz. Turistler için tuvaletin bulunmaması, çok büyük bir sorun. Kaldırımların elden geçirilmesi gerekiyor. Yollarımızın temizliği konusunda daha titiz davranmalıyız. Tabi ki esnaf da temizliğe daha fazla özen göstermeli”.Lefkoşa Belediye Başkanı Cemal Bulutoğluları, gelirlerin dörtte bir oranına düşmesi nedeniyle her ay başında maaş kabusu yaşıyor. Yaklaşık 900 çalışana ayda 2.5 milyon TL tutarında maaş ödeyen belediye başkanı, bugüne kadar borçlanmak suretiyle durumu idare ettiklerini, yeni bir kaynağın bulunmaması halinde 400 ile 500 arasında personel durdurmak zorunda kalacaklarını söyledi.



KIBRIS’a konuşan Cemal Bulutoğluları, ekonomik krizden dolayı vatandaşın ödeme gücünde bir azalma meydana geldiğini, bunun da belediye gelirlerine olumsuz yansıdığını söyledi.



Ayda 4 milyon TL toplarken şimdi bu rakamın 900 bin TL’ye düştüğüne işaret eden Bulutoğluları, “Böyle giderse işçi azaltacağız. Şu anda 900 çalışanımız var. Gerekirse bu sayıyı 500-600’e indireceğiz” dedi.



Maaşlar için ayda 2.5 milyon TL’ye ihtiyaç duyduklarını ve bunun için de borçlandıklarını anlatan Bulutoğluları, aylık sigorta yatırımı olarak 3.5 milyon TL ödediklerini ancak ihtiyat sandığına yatırım yapmadıklarını ifade etti.



Lefkoşa Belediye Başkanı, mali durum nedeniyle hizmet alımlarını durdurduklarını belirterek, bordür boyama ve ot temizliği gibi hizmetleri artık kendi personelini ile yürüteceği bildirdi.



CTP’li üyelere kızgın



Lefkoşa’nın ikinci dönem belediye başkanlığını yapan Cemal Bulutoğluları, görevi süresince en çok sıkıntı duyduğu konuların başında, parti meclisindeki Cumhuriyetçi Türk Partili (CTP) üyelerin toplantıları “provoke etmesi” olduğunu belirterek, “Beni hasta ediyorlar” dedi.



Ülkenin önde gelen işadamlarından biri iken 2006’da Demokrat Parti’den (DP) Lefkoşa Belediye Başkanlığı’na seçilen Cemal Bulutoğluları, yarışa, ikinci dönemde Ulusal Birlik Partisi’nden (UBP) katılarak “göreve devam” dedi.



Başkan Bulutoğluları, görev süresi boyunca kendisine en çok sıkıntı veren konunun ne olduğu sorulduğunda, belediye meclis toplantılarındaki CTP’li üyelerin “adabın dışında” muhalefet yapmasını gösterdi.



“Parti meclisinde CTP’nin meclis üyeleri, adabın dışında muhalefet yapıyorlar. Kavga çıkarmak için meclis toplantılarına gelip beni rahatsız ediyorlar” diyen Bulutoğluları, “Toplantıya nifak sokup UBP’li üyeleri bile kendi taraflarına çekip bana sıkıntı veriyorlar, beni hasta ediyorlar” şeklinde konuştu.



Başkent halkına hizmet vermek için yola çıktığını ve topluma kazandıracağı kalıcı eserlerle anılmak istediğini anlatan Bulutoğluları, Lefkoşa’ya attığı trilyonların yaşam bulacağı projelerden bazılarının açılışını yaptı; bazıları için de gün sayıyor.



Yıllar yılı çevresini pis kokuya boğan Haspolat Arıtma Tesisi’nin yeni haliyle devreye gireceği 2012’yi iple çeken Bulutoğluları, başkent ve çevresinin en büyük sorununu tarihe gömecek bu projeye çok büyük önem veriyor.



En son teknoloji ile tamamen hijyen koşullarda hayvan kesiminin yapılacağı mezbaha da eli kulağında.



Lefkoşa’nın park sorununa büyük oranda çözüm olması beklenen Mahmutpaşa Oto Parkı da resmen açılışı yapılmış olmasa da halkın kullanımında.



2010 Şubat ayında Lefkoşa’ya kabus yaşatan sel felaketinin ardından büyük sorun yaşayan yerleşim birimlerine de yeni köprüler yapıldı. Bu çerçevede Haspolat Köprüsü geçtiğimiz günlerde hizmete girdi; Devpa Köprüsü de yakında devrede olacak.



Tarihi bandabuliya (belediye pazarı) da yeni yüzü ile yıl sonuna yetiştirilmeye çalışılıyor.



Cemal Bulutoğluları’nın Dereboyu için de ilginç düşünce ve projeleri var. Dereboyu’nu tek yol yapmaya hazırlanan Bulutoğluları, yeni trafik düzeniyle birlikte kaldırımları genişletip caddeyi de “ay şeklindeki” aydınlatmalarla donatmayı planlıyor.



“Haspolat Arıtma hayat verecek”



KIBRIS’a bazı önemli projeleriyle ilgili bilgi veren Cemal Bulutoğluları, “En büyük ve en önemli projemdir” dediği Haspolat Arıtma Tesisi’nin yeni haliyle önümüzdeki yıl hayata geçirileceğini söyledi.



Bulutoğluları’na göre, hem Türk, hem de Rum tarafının kanalizasyon atıklarının arıtılacağı yeni tesisin proje maliyeti 32 milyon Euro. Projenin yüzde 70’ini Güney Kıbrıs, yüzde 30’unu da AB finanse edecek. Günde 30 bin metreküp su arıtma kapasitesi olacak tesisten pompalanacak bu suyun Mesarya’ya hayat vermesi hedefleniyor.



Bulutoğluları, “Bu suyla ne ekebileceğimizi öğrendik. Buraya hurma eksek, hurma ticaretinden elde edilecek gelir, KKTC bütçesini geçer” diye de iddialı konuştu.



Cemal Bulutoğluları, “2 dönemdir belediye başkanlığı yapıyorum. En büyük ve en önemli projemdir” dediği Haspolat Arıtma Tesisi’nin aslında “toplumsal bir proje” olduğunun da altını çizdi.



“Borçlanmaktan korkmam”



Lefkoşa Belediye Başkanı Bulutoğluları, “Borçsuz hiçbir şey yapılamaz” diyerek borçlanmaktan korkmadığının da altını çizdi.



Halka hizmet vermek için hayata geçireceği projeler için borçlandığını ifade eden Bulutoğluları, şunları kaydetti:



“İlk dönemde belediyeyi, 24-25 trilyonluk borçla devraldım. 8 trilyon da maliyeye borç vardı. Onu kapattım. 111 trilyonluk bütçem var. Yasaya göre bütçemizin yüzde 20’sini borçlanabiliyoruz. Devletten aldığımız katkının dörtte üçünü borca yatırıyoruz. Yılda borçlara yaptığımız ödeme 25 milyon TL civarındadır.



Dereboyu değişecek



Lefkoşa Belediye Başkanı Bulutoğluları, Lefkoşa Dereboyu Caddesi için de yeni projeler öngörüyor.



“Dereboyu tek yol olacak” diyen başkan Bulutoğluları, Pronto Kavşağı’nda yapılacak küçük bir çemberle çift şerit trafiği ayırıp “Citroen”e kadar tek şerit olacağını, ayrıca geniş kaldırımlar planladıklarını söyledi.



Geniş kaldırımlar üzerine ağaçların ekileceğini ancak bunun su ve kanalizasyon hatlarına zarar vermeyecek şekilde planlanacağını ifade eden Cemal Bulutoğluları, Türkiye’de bazı belediyelerin kullandığı gibi ay şeklindeki aydınlatmaların bölgeye yerleştirileceğini kaydetti.



Kısa süre içerisinde bu projeyi hayata geçirmek istediklerini anlatan Bulutoğluları, “Led” denilen enerji tasarruflu ampüllerle aydınlatmanın yapılacağını ve bu amaçla 110 adet aydınlatma direği getirdiklerini söyledi.



Dereboyu’na oturma grupları da yerleştirileceğini belirten Cemal Bulutoğluları, yeşillendirme de yapacaklarını ve bölgeyi etkinliklere açacaklarını belirtti.



Sosyal konut yapımı sürecek



Başkan Bulutoğluları, “İkinci mutlu olduğum olay sosyal konut projesidir” diyerek, bu konuda çok eleştirilseler de dar gelirli insanları konut sahibi yapmanın gururunu yaşadıklarını anlattı.



Sosyal konutta 2. etabın da yapılacağını, TOKİ ile işbirliğine gidilebileceğini, bu konuda TC Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da son KKTC ziyaretinde mesaj verdiğine dikkat çeken Bulutoğluları, “Biz TOKİ’nin buraya gelmesinden yanayız” dedi ancak bu konuda yerli müteahhitlerin çalışmasından yana olduğunun da altını çizdi.



2. etap sosyal konutlar için Metehan’daki park, çim ve halı sahaları yanında bir arazi bulunduğunu ve bunu devletten almak için çalıştığına işaret ederek, “Sosyal konut projesiyle surlariçini boşaltmak istiyorum. Orayı da eğlence-dinlence yeri yapmak istiyorum” şeklinde konuştu.



Böyle bir projenin Kutlay Erk’in belediye başkanı olduğu dönemde başladığını anımsatan Bulutoğluları, “2012’de bütçemizden 3 milyon TL kadar bir kaynak ayırıp AB’den de bir o kadar kaynak alabilirsek, surlariçiyle ilgili projeyi hayata geçireceğiz” dedi.



“Mezbaha Avrupa’nın bir numarası olacak”



Cemal Bulutoğluları, sadece Lefkoşa için değil tüm toplum için acil bir ihtiyaç olan modern mezbahanın da aslında devletin yapması gereken bir iş olduğuna dikkat çekerek, “İnsan sağlığı benim için çok önemlidir. Özellikle kanser vakalarının artması beni çok etkiledi” diyerek bu işe soyunduğunu vurguladı.



Çevre düzenlemesiyle birlikte modern mezbaha tesisinin 6 milyon TL’ye mal olacağını ifade eden Cemal Bulutoğluları, bu tesisi yakın bir gelecekte halkın hizmetine açacaklarını kaydetti.



KKTC’nin dört bir tarafından gelecek talebi karşılama kapasitesinde olacak tesiste günde bin küçükbaş, 300 de büyükbaş hayvan kesimi yapılabilecek.



Bulutoğluları’nın “Avrupa’nın bir numarası” olacak dediği modern mezbahada, hijyene büyük önem verilecek. Binanın bir ucundan dezenfekte edilerek girecek olan tüm hayvanlar kesilip temizlendikten sonra diğer uçtaki soğutucu odalarda dinlendirilip el değmeden robot kollar vasıtası ile araçlara yüklenecek.



“Lefkoşa’yı kültür başkentine taşıyacak kültür sarayı”



Lefkoşa Belediyesi’nin hemen yanında yükselmekte olan kültür sarayı, Lefkoşa’yı başkent olmanın ötesinde “kültür başkenti” de yapmaya aday gösteriliyor.



2012 sonunda tamamlanması hedeflenen kültür sarayı, büyük ideallerin de hayat bulacağı bir merkez olacak. İçerisinde sergi salonları, tiyatro müzesi, atölyeler ve sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapacak kültür sarayının etrafı da yeşillendirilecek; sanatsal heykellerle süslenecek.



Çok katlı otopark



Cumhurbaşkanlığı sarayı yakınlarında inşa edilen çok katlı Mahmutpaşa Oto Parkı da sessiz sedasız devreye girdi.



Henüz resmi açılışı yapılmayan ve 3.5 milyon TL’ye mal olması beklenen otopark, yap-işlet-devret modeliyle hayat bulacak. Firma 14 yıl kullandıktan sonra otoparkı belediyeye devredecek.



5 katlı, 300-350 araç kapasiteli otoparkın yana genişlemesiyle 400-450 araç kapasitesine ulaşma ihtimalinden de söz ediliyor.



Araç asansörü de ilk kez bu otoparkla gündeme gelecek. Otoparkta 20 dükkan, havalandırmalı tuvaletler ve asansör de yer alacak. Özürlüler için de ayrı tuvaletler düşünülmüş.



Otoparktan yararlanacak araçlar, 3 saatliğine 5 TL ödeyecek. Abone olacaklar ise ayda 240 TL’yi gözden çıkaracak.



Bandabuliya yenileniyor



Lefkoşa belediye pazarı, ya da halk diliyle bandabuliyada da hummalı çalışmalar sürüyor.



AB fonları ve UNDP aracılığıyla binanın eski görünümü ve karakteristiği de korunarak yürütülen rehabilitasyon çalışmalarının 6 milyon TL’ye mal olması bekleniyor.



Yıl sonuna yetiştirilmesi planlanan bandabuliyadaki bazı dükkanlarda eski Rum sahiplerinin isimleri ise hâlâ duruyor. Yeni bandabuliyanın AB standartlarında modern bir çarşı haline getirilmesi hedefleniyor.



1- İmren Özerlat (Arasta esnafı):



“İşlerimiz son zamanlarda bozuldu. Arasta’daki alışverişler Türkiye’ye ve Rum’a kayıyor. Girdilerimiz yüksek, dolayısıyla fiyatlar da artıyor. Ancak vatandaşlar bilinçsizce Rum tarafına gidiyor ve aynı kalitedeki malları daha yüksek fiyattan alıyor. Bölgede çöp ve temizlikten yana şikayetimiz yok. Ancak Arasta’daki tuvalet sorunu acilen çözülmeli. Bölgedeki eski eserler ilgi bekliyor. Kaldırımlar yetersiz. Engelliler için de uygun değil. Trafik için de acil önlem alınmalı. Yanlış parklar önlensin istiyoruz”



2- Hakkı Afacan: (Arasta esnafı):



“Sularımız tuzlu ama çok da kötü değil. Arastaya tuvalet yapıyoruz. Bu çok önemli bir sorundur. Ayrıca Arasta’ya gelen turistler için ‘blue line’ çizgisi istiyoruz. Bölgede çöp bidonları var ama bazı esnaf bunları kullanmasını bilmiyor ve çöpleri sağa sola saçıyor. Öte yandan bölgeye yapılan restoranlar yüzünden ara yollar kapandı. Bir yangın çıksa, itfaiye nereden geçecek?”



3- Hatice Yorgozlu(Arasta esnafı):



“Belediyenin çalışmalarından çok memnunuz. Gelmiş geçmiş belediye başkanlarının yapmadığı pek çok işi yaptı. Başkanımız, halkın sorunlarıyla birebir ilgileniyor. Ancak bazı ricalarımız tabi ki var. Kaldırımların genişletilmesini istiyoruz. Çarşının bazı bölümleri tente sistemiyle kapatılabilir; hatta bölge yayalandırılabilir. Aydınlatmanın artırılması da iyi olur; oturma bantlarının bölgeye yerleştirilmesi de taleplerimiz arasında sayılabilir”.



4- İlkin Cabacaba(Arasta esnafı):



“Çarşıda ışıklandırmaya önem vermeliyiz. Turistler için tuvaletin bulunmaması, çok büyük bir sorun. Kaldırımların elden geçirilmesi gerekiyor. Yollarımızın temizliği konusunda daha titiz davranmalıyız. Tabi ki esnaf da temizliğe daha fazla özen göstermeli”.