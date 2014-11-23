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Celevla Kasabasının Terör Örgütü IŞİD'ten Kurtarıldı

Irak'ta Diyala vilayetine bağlı Celevla kasabasının terör örgütü IŞİD'ten kurtarıldığı belirtildi.

Celevla Kasabasının Terör Örgütü IŞİD'ten Kurtarıldı

Irak'ta Diyala vilayetine bağlı Celevla kasabasının terör örgütü IŞİD'ten kurtarıldığı belirtildi.

23 Kasım 2014 Pazar 15:01
Celevla Kasabasının Terör Örgütü IŞİD'ten Kurtarıldı
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DİYALA'NIN CELEVLA KASABASININ TERÖR ÖGRÜTÜ IŞİD'TEN KURTARILDIĞI, SADİYE'DE İSE ÇATIŞMALARIN DEVAM ETTİĞİ BELİRTİLDİ

KYB POLİTBÜRO ÜYESİ BAHTİYAR: "TERÖRİSTLERİ BÜYÜK BİR HEZİMETE UĞRATTIK. CELAVLE TAMAMIYLA PEŞMERGE GÜÇLERİNİN KONTROLÜNÜ GEÇTİ"

"BİZİM İÇİN TEHLİKE OLUŞTURACAK BİR GRUP KALMADI. PEŞMERGE GÜÇLERİ, BEDİR TUGAYLARI VE IRAK ORDU BİRLİKLERİ, DİYALA'NIN DİĞER İLÇE VE NAHİYELERİNİ DE IŞİD MİLİTANLARINDAN TEMİZLEMEK İÇİN SAVAŞIYOR"

Irak'ta Diyala vilayetine bağlı Celevla kasabasının terör örgütü IŞİD'ten kurtarıldığı belirtildi.

Operasyonları bölgede takip eden Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politbüro Üyesi Mela Bahtiyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada Celevla kasabasının tamamıyla Peşmerge güçlerinin kontrolüne geçtiğini bildirdi.

Bölgeye erken saatlerde operasyon düzenlendiğini ve şiddetli çatışmaların çıktığını anlatan Bahtiyar, şunları kaydetti:

"Peşmerge güçleri, Bedir Tugaylarıyla Irak ordu birliklerinin başlattığı ve ABD'nın havadan destek verdiği operasyon sonuç verdi. Celevla, terörist grupların elinden kurtarıldı. Şuanda tüm bölge, Peşmerge güçlerimizin denetimi altındadır. Bir kaç koldan yürütülen operasyonda, teröristleri büyük bir hezimete uğrattık. Celevla tamamıyla Peşmerge güçlerinin kontrolünü geçti. Sadiye'nin kurtarılması için ilerliyoruz. Bizim için tehlike oluşturacak bir grup kalmadı. Bedir Tugaylarıyla, Peşmerge ve Irak ordu birlikleri, Diyala'nın diğer ilçe ve nahiyelerini IŞİD militanlarından temizlemek için savaşıyor."

Peşmerge kayıplarına ilişkin de bilgi veren Bahtiyar, "14 şehidimiz var. Peşmergelerimiz canlarıyla vatanlarını özgürleştirdi. Çok sayıda yaralımız olduğunu da belirtebilirim. Ancak terörist gruplar, daha fazla kayıp verdi. Teröristler, Bölgeyi terk edip kaçtı" değerlendirmesinde bulundu.

"BİRLİKLER SADİYE'YE İLERLİYOR"

KYB'li Bahtiyar, Celevla'da "zafer kazanan" Peşmergelerin, Irak ordu birlikleri ve Bedir Tugaylarıyla es-Sadiye'yi de teröristlerden temizlemek için ilerlediklerini sözlerine ekledi.

Germiyan Bölgesi Peşmerge Komutanı Mahmut Sengavi de Celevla'nın tamamıyla kontrol altına alındığını dile getirerek, "IŞİD'in karşı koyacak gücü kalmadı. Peşmerge güçleri, büyük bir zafer elde etti" diye konuştu.

Bu arada Peşmerge güçleriyle bölgede çatışan Bedir Tugayları'nda 8 kişinin öldüğü çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Bu kişilerin yaralanan 49 Peşmergeyle Süleymaniye ve Kelar'daki hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Öte yandan IŞİD'ten kurtarılan Celevla kasabasında, "mayın temizleme" çalışmalarının başlatıldığı da kaydedildi.

Irak'ta IŞİD'in 10 Haziran'da Musul'u ele geçirmesinin ardından Diyala'nın bazı yerleşim birimleri de örgütün kontrolüne geçmişti. Celevla'nın da yaklaşık 6 aydır örgütün kontrolünde olduğu belirtildi.

(AA/ÖZ/HA)

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