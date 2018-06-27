Çekya’da Azınlık Hükümeti Onaylandı



Prag, 27 Haziran 18 : Çekya Cumhurbaşkanı Miloş Zeman, ülkede yaklaşık 9 ay süren koalisyon görüşmeleri sonucunda uzlaşılan azınlık hükümetini onayladı.

Çek Devlet Radyosunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Zeman, seçimlerden galibiyetle çıkan Andrej Babiş’in liderliğindeki Gayri Memnun Halk Hareketi (ANO) ve Sosyal Demokrat Parti (CSSD) tarafından uzlaşılan ve Komünist Parti tarafından dışarıdan desteklenen azınlık hükümetine onay verdi.

Buna göre 200 sandalyeden oluşan mecliste 78\'i ANO, 15\'i CSSD’li milletvekilinden oluşan azınlık hükümetine, Komünist Parti de dışarıdan destek verecek.

Azınlık hükümeti için, 11 Temmuz’da Çekya Meclisinde güven oylaması yapılacak.

Çekya\'da 20-21 Ekim 2017\'de yapılan genel seçimlerden ANO partisi yüzde 30\'luk oy oranıyla birinci parti olarak çıkmış, Sosyal Demokrat Parti ise yüzde 7,3 oy almış ve yaklaşık 9 süren koalisyon görüşmeleri geçen hafta sonuçlanmıştı.

(AA/ÖZ/HA)

