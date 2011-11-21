Çeçen liderden Türkiye'ye tehdit

Çeçen ayrılıkçı lideri Doku Umarov, İstanbul'da eylül ayında Çeçenlerin öldürülmesi konusunda Türkiye'yi suçlayarak, tehdit etti.

Umarov, Çeçen militanların sözcülüğünü yapan ''kavkazcenter.com" adlı internet sitesinde yer alan video görüntülerinde, Çeçenlerin, ''faaliyetleri Türk istihbarat birimleri tarafından hoşgörülen Rus ajanlar tarafından öldürüldüğünü'' ileri sürdü. Umarov, Çeçenlerin öldürülmesi nedeniyle Türkiye'ye misilleme yapılacağını söyledi.

İstanbul'da 16 Eylül'de üç Rusya Federasyonu vatandaşı Çeçen, bir caminin çıkışında kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülmüş, Çeçenlerden ikisinin ocak ayında Moskova'daki Domodedova Havaalanı'nda 37 kişinin ölmesine neden olan intihar saldırısıyla ilintili olduğu belirtilmişti.

İSLAM DEVLETİ KURMAK İSTİYOR ''Kafkaslar Emirliği'' adlı bir grubun liderliğini yapan ve Kafkaslar'da İslam devleti kurmak isteyen Umarov, Moskova'daki birçok şiddet olayının sorumluluğunu üstlenmişti.

ABD BAŞINA 5 MİLYON DOLAR ÖDÜL KOYDU ABD yönetimi de Umarov'un yakalanması için gerekli bilgiyi sağlayacak kişilere 5 milyon dolar para ödülü vereceği vaadinde bulunmuştu.