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Cebinden Kandil çıktı

Hain Çukurca saldırısının ardından Kazan Vadisi'nde PKK'ya düzenlenen operasyonda örgütün barınağı Kandil'deki

Cebinden Kandil çıktı

Hain Çukurca saldırısının ardından Kazan Vadisi'nde PKK'ya düzenlenen operasyonda örgütün barınağı Kandil'deki

04 Kasım 2011 Cuma 11:02
Cebinden Kandil çıktı
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Hain Çukurca saldırısının ardından Kazan Vadisi'nde PKK'ya düzenlenen operasyonda örgütün barınağı Kandil'deki yaşamı gösteren fotoğraflar ele geçirildi. Kazan'da öldürülen 'Brusk Dersim Amed' kod adlı Mizbah Ezer'in üzerinde bulunan albümde PKK'nın sözde kongre ve toplantı fotoğraflarıyla sözde dağ kadrosunun görüntüleri de var.

Akşam Gazetesi'den Devrim Tosunoğlu'nun haberine göre, TSK'NIN, Kazan Vadisi'nde gerçekleştirdiği operasyonda PKK'ya ağır darbe indirildi ve örgütün önemli adamları da öldürüldü. Bu operasyonda öldürülen sözde Hakkari sorumlusu 'Brusk Dersim Amed' kod aldı Mizbar Ezer'le birlikte Kandil'deki örgütlenmeyi ve sözde toplantı ve seminerleri günyüzüne çıkaran fotoğraf albümü de ele geçirildi.

Örgütün önemli adamlarından olan ve Suriye'ye yakın olduğu bildirilen Ezer, bu fotoğraflarda, örgütün Kandil'deki elebaşları Murat Karayılan, Bahoz Erdal, Sabri Ok ve Duran Kalkan ile aynı karelerde yer alıyor. 24 askerin şehit olduğu Çukurca baskınına katılan 36 yaşındaki Mizbah Ezer'in 9 Ağustos 2008'de Erzincan'ın Kemah İlçesi'nde, aralarında Yarbay Mikdat Şamdancı'nın da bulunduğu 9 askerin şehit edildiği mayınlı saldırının emrini verdiği ve olayda bizzat yer almak suçundan Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yakalama emri bulunuyordu.

Tunceli kırsalında 23 kişilik grubun liderliğini yapan ve örgütün 'Haydaran gücü' diye adlandırdığı Pülümür ilçesinde 5 yıl boyunca silahlı faaliyet yürüten Ezer, 5 Haziran 2007'de de Kocatepe Jandarma Karakolu'na saldırı düzenlemiş ve 7 askeri şehit etmiş, 7'sini de yaralamıştı. Ezer, Kemah ve Pülümür'deki saldırıların yanı sıra Giresun Şebinkarahisar, Tokat Almus ve Reşadiye, Gümüşhane Şiran, Ordu Mesudiye kırsalında da örgütün 'Karadeniz Eyaleti'ne bağlı grup içinde yer alıp çok sayıda eyleme katılmak suçundan aranıyordu.

DAĞDA İSYAN BAŞLADI PKK'NIN ağır kayıp verdiği operasyonun ardından örgütte isyan başladı. İstihbarata takılan telsiz konuşmaları örgütün kırsal yapılanmasının, 'saldırı' emri veren 'Bahoz Erdal' kod adlı Fehman Hüseyin'e tepkili olduğunu gösteriyor. Teröristlerin telsizde, 'Bahoz, Suriye yönetimine hizmet ediyor.

Suriye'deki olaylar gündeme gelmesin diye Türkiye'yi kana bulamaktan bahsediyor. Örgütü bitirecek' dedikleri tespit edildi. 'Bu hamle bizi bitirdi. Kış üstlenmesine geçmemiz gerekirdi. Fakat Bahoz sürekli 'saldırın' talimatı veriyor. Bölgedeki gerillalar Bahoz'un emrine kurban gitti. Kış üstlenmesine gitmedik örgüt bitme noktasına geldi.

Son Güncelleme: 04.11.2011 11:02
Anahtar Kelimeler:
PKKTürkiyeSuriyeKaradenizGiresunHakkariTunceliTokatTSKKandilErzurumPülümürErzincanMurat Karayılan
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