Çay Bardağı 'En İyi Viski Kadehi'

ABD'nin Indiana eyaletindeki Cardinal Spirits firması bir süredir web sitesinde, Türkiye'de yaşayanların ilginç bulacağı bir ürünü satıyor; ince belli çay bardağı





İşin ilginç yanı elimizden düşürmediğimiz bu bardağın 'kusursuz viski kadehi' olarak pazarlanması.



'KOKLAMA VE TADIMDA EN İYİ SEÇENEK'



Bardağın pazarlama metninde, dünyanın en iyi viskilerini üreten İskoç üreticilerle İskoçya’da yapılan araştırmaların ardından, Cardinal Spritis’in sahiplerinin bu kadehi koklama ve tadımda en iyi seçenek olarak gördükleri anlatılıyor.

