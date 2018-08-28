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Çavuşoğlu'ndan Litvanya'da Türk şehitliğine ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki Türk şehitliğini ziyaret etti.

Çavuşoğlu'ndan Litvanya'da Türk şehitliğine ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki Türk şehitliğini ziyaret etti.

28 Ağustos 2018 Salı 20:08
Çavuşoğlu'ndan Litvanya'da Türk şehitliğine ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki Türk şehitliğini ziyaret etti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Vilnius'ta bulunan Çavuşoğlu, Litvanya Başbakanı Saulius Skvernelis tarafından kabul edilmesinin ardından Türk şehitliğine ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Vilnius'taki bir parkta yer alan şehitliğe çelenk bırakıp dua etti.

Daha sonra Litvanyalı 20 konsey üyesinin, ülkenin bağımsızlık bildirgesini imzaladığı ve halihazırda müze olarak kullanılan "House of Signatories" binasını gezen Çavuşoğlu, buradaki şeref defterini imzaladı.

Çavuşoğlu, deftere yazdığı mesajında, Vilnius'a ikinci ziyareti münasebetiyle bu tarihi binada bulunmaktan onur duyduğunu belirterek, Türkiye'nin, Litvanya'nın işgalini ve ilhakını tanımayan az sayıdaki ülkeler arasında yer aldığını hatırlattı.

Türkiye'nin, Litvanya'nın 1991'de bağımsızlığını kazanmasının ardından bu ülkeyle diplomatik ilişkilerin kurulması için öncülük eden ülkelerden biri olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, ülkesinin Litvanya'nın NATO üyeliğini güçlü bir şekilde desteklediğinin altını çizdi.

Bakan Çavuşoğlu, "Bu tarihi geçmişle, kesintiye uğramamış dostluğumuzun devam ettiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Söz konusu ziyaretin, iş birliğimizi güçlendirmek ve derinleştirmek için bize yeni fırsatlar sağlayacağına kanaat getirdim." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Litvanya'daki temaslarını tamamlayarak ülkeden ayrıldı.

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