Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısını değerlendirdi

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terörle mücadele konusunun ele alındığı NATO Dışişleri Bakanları toplantısında kapasitesinin güçlendirilmesinde görüşüldüğünü belirtti.

Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Çavuşoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, toplantının temmuz ayında gerçekleşecek Brüksel Zirvesi'ne hazırlık niteliğinde olduğunu kaydetti.

Toplantıda terörle mücadele konusunun gündemde olduğunu aktaran Çavuşoğlu, bu çerçevede NATO'nun rolü ve ittifak ülkelerinin kapasitesinin güçlendirilmesini ele aldıklarını belirtti.

Toplantının diğer bir gündem maddesinin NATO'nun açık kapı politikası olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "NATO'nun genişlemesini biz destekliyoruz. Özellikle Bosna Hersek, Makedonya ve Gürcistan'ın NATO üyelik sürecinin hızlandırılması konusundaki düşüncelerimizi bugün paylaştık." diye konuştu.

Çavuşoğlu, sabah oturumunda Rusya'yla ilgili çalışma kahvaltısı olduğunu, burada Rusya'yla ilişkilerin nasıl götürüleceğine yönelik görüş alışverişinde bulunulduğunu kaydetti.

"EGE'DE GERGİNLİĞİ ARTIRICI ADIMLARDAN KAÇINILMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİK"

İkili görüşmeleri çerçevesinde İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'la görüştüğünü, bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere ziyaretine ilişkin konuları ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'yla da Macaristan ile Ukrayna arasında bazı konulardaki anlaşmazlığın NATO'ya yansıdığını, bunun nasıl aşılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Norveç Dışişleri Bakanı Ine Marie Eriksen Soreide'yle de bir görüşme gerçekleştirdiğini kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye ile Norveç arasındaki ilişkilerin "mükemmel düzeyde" olduğuna dikkati çekti.

Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos ​​Kotzias'la da bir araya geldiğini belirterek, " Verimli bir toplantı geçirdik. Yunanistan bizim önemli bir komşumuz. Anlaşamadığımız bazı konular var ve Ege'de olsun, bölgede olsun çetrefilli konular da var. Yer yer bu konular maalesef ilişkilerimizde bir gerginliğe yol açıyor. Bu tür adımlardan kaçınılması gerektiğini net bir şekilde söyledik. Özellikle Ege'de herhangi bir kazanın yaşanmaması için retorik ve gerginliği artırıcı adımlardan kaçınılması gerektiğini özellikle vurguladık." ifadelerini kullandı.

"MÜNBİÇ MODELİ SURİYE'NİN DİĞER KESİMLERİNE DE UYGULANACAK"

Son olarak ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla görüştüğünü açıklayan Çavuşoğlu, Pompeo'nun göreve gelir gelmez ilk ziyaretini NATO'ya yaptığını anımsattı.

Çavuşoğlu,"Görüşmemizde daha önce Suriye ile ilgili çalışma grubumuzun ön mutabakatı sağladığı yol haritasının bir an önce iki bakan tarafından onaylanması konusunda teyitleştik." dedi.

Pompeo'nun kendisini en kısa zamanda Washington'a davet edeceğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bu yol haritasını onayladıktan sonra Münbiç modelini Suriye'nin diğer kesimlerinde, özellikle Fırat'ın doğusunda uygulayacağız. Böylelikle ikili ilişkilerimizde gerginliğe yol açan bir konuda da birlikte adım atmış olacağız." açıklamasında bulundu.

"MÜNBİÇ'TE ABD İLE BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ"

Çavuşoğlu, "Pompeo döneminde daha stabil ve daha az sürprizli bir Washington beklentiniz var mı?" sorusu üzerine, "ABD'nin bize yönelik sözleri oldu. YPG'ye silah verilmemesi, Münbiç'tenYPG'nin çekilmesi gibi. Bu sözlerin tutulmadığını gördük. Bu sözlerin nasıl tutulduğunu görmek için zaten çalışma önerisi oldu, çalışma gruplarını bu nedenle kurduk. O nedenle (yol haritası) uygulandığı zaman diyoruz. Bugün Pompeo'yu çok kararlı gördüm." değerlendirmesini yaptı.

ABD ile takvime dayalı bir yol haritası öngördüklerini belirten Çavuşoğlu, "Münbiç'te ABD ile birlikte hareket edeceğiz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, ABD ile yol haritası uygulanırsa YPG'ninMenbiç'ten çekileceğini belirterek, aksi takdirde Türkiye'nin Afrin'de olduğu gibi teröristlere müdahale etmek durumunda kalacağını kaydetti.

ABD UYRUKLU PAPAZIN TUTUKLULUK HALİ

Çavuşoğlu, FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan ABD uyruklu papaz Andrew CraigBrunson'un tutukluluk halinin Pompeo ile görüşmesinde gündeme geldiğini belirterek, "Rahip Brunson konusu hukuki bir konu, bunu net biçimde söyledik." ifadesini kullandı.

ABD ile her anlaşılamayan konuda yaptırım ile tehdit konusunun gündeme gelmemesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "ABD'den böyle bir adım gelirse bizden de karşı adım gelir." uyarısında bulundu.

RUSYA'DAN S-400 ALINMASI

Bakan Çavuşoğlu, Pompeo görüşmesinde Rusya'dan S-400 alınması konusunun da gündeme geldiğini belirterek, "Bundan sonraki süreçte Patriot veya diğer hava savunma sistemlerine ilişkin müttefiklerimizden engelsiz bir şekilde iyi teklifler gelirse biz bunları niye değerlendirmeyelim? Bu açıdan bakmak lazım olaya. 'Alırsan yaptırım uygularım', böyle yaklaşımları Türkiye kabul etmez. Bundan sonra birlikte ne yapabilirizi konuşacaksak biz buna varız." şeklinde konuştu.

S-400 sürecinin tamamlandığını vurgulayan Çavuşoğlu, bundan sonraki alımlar için iş birliğine açık olduklarına işaret etti.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pompeo ve Türk mevkidaşının görüşmede ikili iş birliğinin önemine değindiği belirtilerek, Münbiç'te daha önce tesis edilen ikili yol haritasının ileride ortak zemin sağlanmasına yardımcı olacağı ifade edildi.