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Çavuşoğlu: ABD seçim malzemesi yapıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Cumhuriyeti Antalya Fahri Konsolosluğu'nun açılış programı kapsamında Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile ortak basın toplantısı düzenledi. ABD ile yaşanan krize değinen Çavuşoğlu, "Sorunu çözmek istemiyorlar" dedi.

Çavuşoğlu: ABD seçim malzemesi yapıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Cumhuriyeti Antalya Fahri Konsolosluğu'nun açılış programı kapsamında Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile ortak basın toplantısı düzenledi. ABD ile yaşanan krize değinen Çavuşoğlu, "Sorunu çözmek istemiyorlar" dedi.

19 Ağustos 2018 Pazar 13:17
Çavuşoğlu: ABD seçim malzemesi yapıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Cumhuriyeti Antalya Fahri Konsolosluğu'nun açılış programı kapsamında Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile ortak basın toplantısı düzenledi. ABD ile yaşanan krize değinen Çavuşoğlu, "Sorunu çözmek istemiyorlar" dedi.

Toplantıda soruları da yanıtlayan Çavuşoğlu, ABD ile ilişkiler konusunda, “Varolan sorunların çözülmesi konusunda biz diplomasiyi işlettik. Sorunların çözümü konusunda önerilerde de bulunduk. Sorun yaşanabilir, yarın yine yaşanabilir. Ama sorunun çözülmesi konusunda çaba sarf edeceksiniz, birlikte, karşılıklı, beraber hangi adımlar atılabilir? Bunlar konuşulur. Ama ABD daha çok tehdit dili, ara ara bu konularda birlikte çalıştık, yol haritaları gitti geldi. Bu toplantılar yapıldı ama bu toplantılardan hemen sonra veya sonunda, önünde, ortasında bir bakıyoruz farklı bir açıklama, tehdit dili geliyor, bir dayatma anlayışı var. Onlara diyoruz ki, bu yaklaşımla bir yere varamayız.

‘Seçimlere malzeme yapıyorlar’

Hukuk var, her ülkenin yargısı var. İç hukuk var, bir de uluslararası sözleşmeler var Türkiye ve ABD’nin taraf olduğu. Tüm sorunlar çözülebilir ama dayatmayla tehditle değil. Ben kendilerine de söyledim. Öyle görülüyor ki siz bu sorunları çözmek istemiyorsunuz, kendi siyasi kaygılarınızla hareket ediyorsunuz ve kendi seçimlerinize malzeme yapmak istiyorsunuz, bunu seçime kadar da uzatmak istiyorsunuz. Çünkü sergilenen tutumu izah etmek mümkün değil. Tamam kendi aralarında farklı kişilerden farklı açıklamalar geliyor. Onların içişleri diyebiliriz ama bizi de ilgilendirdiği, tüm dünyaya yansıdığı için bu konularda yorum yapma hakkımız var. Orada bir kaos var. Aynı kurum içinde bile bakan ve yardımcıları arasında farklı tutumlar gördük, görüyoruz. Bu da var ama öyle görünüyor ki, benim de izlenimim ABD bu sorunları çözmek istemiyor, seçimlerde bu konuları malzeme yapmak istiyor. Ama bizim Amerikan halkıyla da bir problemimiz yok. Amerikan halkı da gerçekleri görmeye başladı” dedi.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ise, “Sırbistan hiçbir zaman Türkiye’ye karşı çalışacak bir koalisyonun içinde yer almayacaktır” ifadelerini kullandı.

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