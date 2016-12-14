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14 Aralık 2016 Çarşamba 09:39

Casus Uydular Bu Kez Himalayalarda

ABD'nin casus uyduları Himalaya buzullarındaki erimeyi gözler önüne serdi.

Casus Uydular Bu Kez Himalayalarda
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“BUZULLAR ALARM VERİYOR”

 ABD'nin casus uyduları Himalaya buzullarındaki erimeyi gözler önüne serdi.

BBC'nin haberine göre, bilim insanları, Soğuk Savaş döneminde kullanılan casus uydularını bu kez Asya'da Himalayalardaki çevresel değişimi görüntülemek için kullandı.

Buzullardaki erimenin boyutunun anlaşılması için ABD'ye ait Hexagon kod adlı casus uydu programından elde edilen görüntüler, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile Japonya Havacılık ve Uzay Ajansından (JAXA) yakın zamanda alınan verilerle karşılaştırıldı.

Çalışmayla kaybedilen buzul boyutunun yüksek miktarda olduğunu belirlendi.

New York'taki Columbia Üniversitesinden Josh Maurer, Himalayaların tamamındaki buzul yüzeyinden her yıl 25 santimetrelik kayıp gözlendiğini belirterek buzulların bu denli eridiğini görmenin gerçekten çarpıcı olduğunu söyledi.

Su kaynaklarına bağımlı olarak yaşayan canlıların bu durumdan etkileneceğini vurgulayan Maurer, eriyen buzulların kaynak sularında seviyeyi kısa süreliğine yükselteceğini, öte yandan gelecek 100 yılda kaynak sularında büyük ölçüde azalmaya neden olabileceğini vurguladı.

ABD, 1970'li ve 1980'li yıllarda 20 keşif uydusunu yörüngeye göndermişti.

Araştırmanın sonuçları Amerikan Jeofizik Birliğinin San Francisco kentinde düzenlenen toplantısında açıklandı.

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Anahtar Kelimeler
HimalayalarCasus Uydu
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