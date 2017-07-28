Cassini, Satürn'ün Uydusu Titan'da Aracı Molekül Keşfetti

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Satürn keşif aracı Cassini, gezegenin uydusu Titan'ın atmosferinde kompleks organik bileşkeler üretmeye yarayan bir molekül keşfetti.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Satürn keşif aracı Cassini, gezegenin uydusu Titan'ın atmosferinde kompleks organik bileşkeler üretmeye yarayan bir molekül keşfetti.

NASA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Cassini'nin "CAPS" adı verilen plazma spektrometresinin Titan'ın sisler içindeki yukarı atmosfer bölgesinde "negatif yüklü karbon zincir iyonları" tespit ettiği bildirildi.

Bilim adamları lineer özellikteki bu negatif yüklü iyonların daha karmaşık moleküllerin ve organellerin yapı taşını oluşturduğuna dikkati çekti.

Uydunun atmosferinde 950-1300 metre irtifada tespit edilen karbon zincir iyonların aşağı inildikçe azaldığı ve bununla birlikte havadaki organik parçacık kümelenmelerinin arttığı gözlendi. Bilim adamları söz konusu kümelenmelerin iyonların tetiklediği kimyasal reaksiyon sonucu oluşmuş olabileceğini ileri sürdü.

Nitrojen ve metan ağırlıklı bir atmosfere sahip olan Titan'ın atmosferinde bu türden bir aracı moleküle rastlanmasının şaşırtıcı olduğunu kaydeden bilim adamları, bunun Dünya'nın erken oluşum evresindeki karmaşık kimyasal yapıları hatırlattığını vurguladı.

Keşfin detayları "The Astrophysical Journal Letters" dergisinde yayımlandı.

NASA'nın Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve İtalyan Uzay Ajansı ile ortak projesi olan Cassini-Huygens misyonu, NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarı tarafından yürütülüyor. Aracın görüntüleme sistemleri ise Colorado'daki Uzay Bilimi Enstitüsü tarafından kontrol ediliyor.