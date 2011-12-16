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Carlos'a Bir Ömür Boyu Hapis Cezası Daha

Fransa'da Gerçekleştirilen 4 Saldırıyla İlgili Ömür Boyu Hapis Cezasına Çarptırıldı

Carlos'a Bir Ömür Boyu Hapis Cezası Daha

Fransa'da Gerçekleştirilen 4 Saldırıyla İlgili Ömür Boyu Hapis Cezasına Çarptırıldı

16 Aralık 2011 Cuma 09:54
Carlos'a Bir Ömür Boyu Hapis Cezası Daha
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Fransa'da yeniden yargılanan Venezuela doğumlu, dünyaca ünlü terörist Çakal Carlos lakaplı İlich Ramirez Sanchez, 1980'lerde Fransa'da gerçekleştirilen 4 saldırıyla ilgili ömür boyu hapis

cezasına çarptırıldı.

Fransız mahkemesinin dün açıkladığı kararda, İlich Ramirez Sanchez'in, 1982-83 yıllarında Fransa'da 11 kişinin ölümüne, 140'dan fazla kişinin yaralanmasına neden olan 4 saldırıyı

azmettirmekten suçlu bulunduğu bildirildi.

Fransa'da idam cezası olmadığı için Sanchez'in ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı.

Ağustos 1994'te Sudan'da yakalanan Çakal Carlos, 1975'te Paris'te ikisi polis üç kişinin öldürülmesiyle ilgili 1997'de yargılandığı davada ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Carlos, halen Fransa'da hapiste bulunuyor.


Son Güncelleme: 16.12.2011 09:54
Anahtar Kelimeler:
HapisTeröristFransaCarlos
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