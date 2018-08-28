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Cardi B: Hoşlandığım şeyleri yaparım

Amerikalı şarkıcı Cardi B geride bıraktığımız akşam çırılçıplak bir şekilde göründüğü karesini paylaştı.

Cardi B: Hoşlandığım şeyleri yaparım

Amerikalı şarkıcı Cardi B geride bıraktığımız akşam çırılçıplak bir şekilde göründüğü karesini paylaştı.

28 Ağustos 2018 Salı 23:25
Cardi B: Hoşlandığım şeyleri yaparım

Amerikalı şarkıcı Cardi B geride bıraktığımız akşam çırılçıplak bir şekilde göründüğü karesini paylaştı.

New York’ta dünyaya gelen ve yükseldiği müzik sektöründe aykırı tavırlarıyla sürekli olarak kendisinden söz ettirmeyi başaran 25 yaşındaki Cardi B, geride bıraktığımız akşam sosyal medya hesabından çırılçıplak görüldüğü bir karesini paylaştı. Kalçalarını örten pembe saçları ve yine kalça kısmında bulunan dövmesiyle dikkat çeken Cardi B takipçileriyle paylaştığı bu karenin altına ‘Hoşlandığım şeyleri yaparım, yaparım, yaparım’ şeklinde bir not düştü.

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