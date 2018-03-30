Canlı yayında ölümden döndü!

Japonya'da yayınlanan bir sabah programına konuk olan 33 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Katy Perry, programın içinde olan bir yemek yarışmasını denemek isteyince olanlar oldu.

TAVUKLARI AĞZINA DOLDURDU ANCAK...

Önüne kutular içinde çok sayıda tavuk eti gelen Perry, bunları hızlı bir şekilde yemeye başladı. Program sunucularının yavaş yemesi yönündeki uyarılarına aldırış etmeyen Katy abartılı hareketlerle tam yedi parça tavuğu ağzına doldurdu ancak bunları yemeyi başaramadı.

İMDADINA SUNUCULAR YETİŞTİ

Şarkıcının imdadına program sunucuları yetişirken Katy'nin yediği parçaları neredeyse hiç çiğnenmemiş bir şekilde çıkarması dikkat çekti.