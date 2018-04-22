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 Canlı yayında öldürüldü!

 Canlı yayında öldürüldü!

22 Nisan 2018 Pazar 12:55
 Canlı yayında öldürüldü!

 Canlı yayında öldürüldü! İşte o anlar...

Nikaragua’daki gösterilerden yapılan canlı yayın sırasında, bir muhabir silahla vuruldu.

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da emeklilik sistemindeki değişikliklere karşı düzenlenen gösterilerde kan dökülmeye devam ediyor. Son olarak Angel Gahona ismindeki bir muhabir, Facebook üzerinden yapılan canlı yayın sırasında açılan ateşle hayatını kaybetti.  Ülkenin güneyindeki Bluefields’ta gece gerçekleşen olayın görüntüsünde, önce silah sesi, sonra da başından vurulan Gahona’nın yere devrilmesi yer alıyor.

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Yerel medya, Gahona’nın hayatını kaybettiğini bildirdi. Silahı kimin ateşlediği ise henüz net değil. La Prensa gazetesi, bölgede yalnızca polis ve hükümet yanlısı milislerin silahlı olduğunu bildirdi.

İŞTE O ANLAR

Çarşamba başlayan ve emeklilik sistemindeki değişikliklere karşı çıkan gösterilerde, bu olaya kadar en az 6 kişi hayatını kaybetmişti. Bölgedeki eylemciler ise, ölü sayısının 25 olduğunu belirtiyor.

Gösteriler, Daniel Ortega iktidarında Nikaragua'da en fazla can  kaybının yaşandığı iç karışıklık olarak nitelendiriliyor.

Anahtar Kelimeler:
NikaraguaGösteriMuhabirVuruldu
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