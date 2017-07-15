Canı Sıkıldı Zengin Oldu!



Henüz 19 yaşında. Şans ona bir değil iki defa güldü... Hem de birkaç gün sonra peş peşe...Amerika Arizona’da Rosa Domingue (19), geçen hafta otomobiliyle benzin istasyonuna gitti.Genç kız, canı sıkıldığı için benzin istayonunda kazı kazan oynadı.Rosa Domingue, kazı kazandan 2 milyon lira kazandı.Bu olaydan birkaç gün sonra Kaliforniya’ya giden genç kız, benzin istasyonunda yine şansını denedi.Kazı kazandan bu kez de 350 bin lira kazandı.Bir haftada 2.35 milyon lira kazanan Rosa Domingue, “İlk kendime otomobil alacağım” dedi.