Canı İsterse Okula Helikopterle Gidiyor

Rus işadamı Roman Abromoviç'in kızı Sofia canı isterse okula helikopterle gidiyor



O İngiltere'nin en gözde bekar genç kızı... Babası Rus işadamı ve Chelsea futbol takımının sahibi olan Roman Abromoviç. Sofia canı isterse okula helikopterle gidiyor...Rus işadamı ve Chelsea futbol takımının sahibi olan Roman Abromoviç'in kızı Sofia, İngiltere'nin en gözde bekar genç kızı olarak anılıyor.18 yaşındaki Sofia, milyonlarca sterlin değerinde bir servete sahip ve birçok yaşıtının ancak hayal edebileceği bir hayat yaşıyor.Okuluna bazen bir şoförün kullandığı özel bir kurşun geçirmez araçla bazen de helikopterle gidiyor Sofia Abramoviç.Beckham ailesinin genç üyeleri ile partilerde eğleniyor. Kimi zaman da çeşitli etkinliklerde kırmızı halıda boy gösteriyor.Roman Abramoviç'in, ikinci eşi İrina Abramovic ile evliliğinden dünyaya gelen 5 çocuğundan biri olan Sofia, son dönemde Instagram hesabından paylaştığı pozlarla gündeme geldi.Lüks tatil yörelerinde çekip paylaştığı pozları olay yaratan Sofia Abramoviç o kadar ilgi gördü ki çareyi hesabını korumalı hale getirmekte buldu.Genç kız, son olarak yeni yıl tatilinde gittiği Antibes'te yaptığı harcamalarla gündeme geldi.Sofia Abramoviç'in geçen Nisan ayında babasına ait bir gece kulübünde düzenlediği doğum günü kutlaması da gazete manşetlerinden inmemişti.500 davetlinin katıldığı bir partiyle yeni 18 yaşına giren Sofia o gün çok sevdiği babasından mahrum kaldı. Çünkü Roman Abramoviç, eski eşi, Sofia'nın annesi İrina ile karşılaşmamak için o partiye gitmedi.Sofia Abramoviç, yeni yıla annesi ve kardeşleriyle birlikte Maldivler'de girdi. O sırada babası ve üçüncü karısı Daria Zhukova da bir başka ünlü adada St. Barts'ta aralarında yönetmen ve yapımcı George Lucas'ın da bulunduğu ünlü konuklarını ağırlıyordu.Bu kadar büyük zenginliğin eksileri de var elbette. Sofia Abramoviç, okula bir şoförün yanı sıra bir koruma ordusuyla gidiyor. Bu 'ekip' okul çıkışına kadar onu bekliyor. Genç kıza sedece okula değil başka bir yere giderken de eşlik ediyorlar üstelik.Sofia Abramoviç, babasının isteği üzerine herhangi bir yere yanında korumaları olmadan gidemiyor. Müzeye giderken bile korumaları yanında oluyor.Sofia Abramoviç, Londra'da iki lüks evde yaşıyor annesiyle. Her ikisi de kentin en gözde semtlerinde.Roman Abramoviç, 2007 yılında 16 yıllım eşi İrina'dan boşanmış ve bu sırada rekor bir tazminat ödemişti. O sırarda 19 milyar dolar serveti olan işadamı bunun 2 milyar dolarını eski eşine ödemişti.Roman Abramoviç; yakın dostu olan işadamı Alexander Zhukov'un kızı Daria ile ilişkisi nedeniyle karısından boşandı.Şu anda 49 yaşında olan Roman Abramoviç ile uğruna karısını boşadığı Daria Zhukova arasında 15 yaş fark var. Çiftin iki çocuğu bulunuyor.