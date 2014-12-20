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Canavar Anne!

Avustralya'da 8 çocuğun bıçakla öldürüldüğü olayla ilgili ilk tutuklama gerçekleşti. Öldürülen 7 çocuğun annesi cinayetten tutuklandı

Canavar Anne!

Avustralya'da 8 çocuğun bıçakla öldürüldüğü olayla ilgili ilk tutuklama gerçekleşti. Öldürülen 7 çocuğun annesi cinayetten tutuklandı

20 Aralık 2014 Cumartesi 13:28
Canavar Anne!
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Canavar Anne!
Avustralya'da 8 çocuğun bıçakla öldürüldüğü olayla ilgili ilk tutuklama gerçekleşti. Öldürülen 7 çocuğun annesi cinayetten tutuklandı


Cairns polis dedektifi müfettiş Bruno Asnicar, boynundan ve göğsünden yaralı olarak hastaneye kaldırılan 37 yaşındaki kadının uyanık ve anlaşılır bir şekilde polise konuştuğunu açıkladı. Cinayetten tutuklanan kadının ismini açıklamayan polis, kadının yaşını daha önce 34 olarak açıklamıştı.
Detektif Asnicar, "Bir kaç çocuğun annesi olan 37 yaşındaki anne dün gece tutuklandı ve şu anda da Cairns Base hastanesinde polis gözetimi altında" dedi. 

Son Güncelleme: 20.12.2014 13:31
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