Cammu Keşmir’de Çatışma… 4 Direnişçi Öldü



Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Hint askerleri ile bağımsızlık yanlısı yerel direnişçiler arasındaki çatışmada 4 direnişçinin öldüğü bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, ordu sözcüsü Rajesh Kalia, bölgede askerlerle sınırı geçmeye çalışan direnişçiler arasında çatışma çıktığını belirterek, çatışmada 4 direnişçinin öldüğünü söyledi.

Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

KEŞMİR SORUNU



İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Cammu Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Cammu Keşmir'in prensi, Pakistan yerine Hindistan ile birleşme kararı verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaşa girdi.Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan, yüzde 35'i de Pakistan'ın kontrolüne girdi. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılması ve geleceğinin halk oyuyla belirlenmesini öngördü.Hindistan, Pakistan'ın özel statüyle yönettiği "Azad Keşmir"i de kendi toprağı kabul ediyor. İslamabad yönetimi ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.Hindistan'da "Cammu Keşmir" adıyla bilinen idari birim, ülkede Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda.