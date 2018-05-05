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Cammu Keşmir'deki çatışmalarda 4 ölü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, güvenlik güçleri ile bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasında çıkan çatışmada 3 direnişçi ve 1 sivil hayatını kaybetti.

Cammu Keşmir'deki çatışmalarda 4 ölü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, güvenlik güçleri ile bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasında çıkan çatışmada 3 direnişçi ve 1 sivil hayatını kaybetti.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 14:47
Cammu Keşmir'deki çatışmalarda 4 ölü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, güvenlik güçleri ile bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasında çıkan çatışmada 3 direnişçi ve 1 sivil hayatını kaybetti.

Polis, direnişçilerin saklandığına dair ihbar alan emniyet güçlerinin Srinagar'da bir mahalleyi güvenlik çemberine almasının ardından hükümet karşıtı göstericilerin eylem yaptığını belirtti.

Direnişçilerle hükümet güçleri arasında silahlı çatışma çıktığını söyleyen polis, bölgedeki yüzlerce kişinin direnişçilere destek vererek çatışma alanına doğru yürüyüşe geçtiğini ve emniyet güçlerine taş attığını öne sürdü.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, polis, çatışma sırasında 3 direnişçinin ve 1 sivilin öldüğünü açıkladı.

Yöre halkı, çatışmada hayatını kaybeden sivilin, Hindistan ordusuna ait bir araç tarafından ezilerek öldürüldüğünü dile getirdi.

Olayın trafik kazası olduğunu öne süren polis, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren söz konusu kişinin ölüm nedenini araştırdıklarını ifade etti.

Güvenlik güçlerinin "Hindistan'a geri dönün", "Özgürlük istiyoruz" sloganları atan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve ateşli silahla müdahalesi sonucu en az 2 göstericinin yaralandığı kaydedildi.

Çatışmalar esnasında 3 gazeteci, 3 asker ve 1 polis memurunun da yara aldığı belirtildi.

- Keşmir sorunu 

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Cammu Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan'la birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Cammu Keşmir'in prensi, Pakistan yerine Hindistan'la birleşme kararı verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaşa girdi. 

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan, yüzde 35'i de Pakistan'ın kontrolüne girdi. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oyuyla belirlenmesini öngördü. 

Hindistan, Pakistan'ın özel statüyle yönettiği "Azad Keşmir"i de kendi toprağı kabul ediyor. İslamabad yönetimi ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor. 

Hindistan'da "Cammu Keşmir" adıyla bilinen idari birim, ülkede Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda.

 

Son Güncelleme: 05.05.2018 18:09
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