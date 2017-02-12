Cammu Keşmir'de Çatışma: 6 Ölü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, bağımsızlık yanlısı direnişçilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Emniyet sözcülerinden Manoj Pandita, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Keşmir'in güneyindeki Kulgam bölgesinde güvenlik güçleriyle bağımsızlık yanlıları arasında çıkan çatışmada, 4 direnişçi ile 2 Hint askerinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Pandita, 3 askerin yaralandığını, 3 militanın kaçtığını söyledi.

Direnişçilerin bölgede olduğuna dair ihbarı değerlendiren polis ve askerden oluşan ortak güvenlik güçlerinin bölgeyi kuşattığını kaydeden Pandita, daha sonra çatışma çıktığını dile getirdi.

Pandita, kaçan direnişçilerin bulunması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Cammu Keşmir'de geçen yıl çıkan çatışmalarda 87 Hint askeri ve 165 direnişçi ölmüştü. Bölgede yüz binlerce bağımsızlık yanlısı protestocunun katıldığı gösterilerde, 100'den fazla kişi güvenlik güçleri tarafından öldürülmüştü.

Hindistan ve Pakistan arasında İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947 yılından bu yana tartışma konusu olan Keşmir'de 70 bin kişi şiddet olaylarında yaşamını yitirdi.

Cammu Keşmir'deki direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor.